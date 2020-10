Enricka Schellekens, animatrice sociale à l’EHPAD COS Sainte-Marthe à St-Front

La semaine bleue, semaine nationale des retraités et des personnes âgées, s’est ouverte hier. En Charente, elle s’articule autour du thème « ensemble bien dans son âge, bien dans son territoire ». Différents acteurs proposent des actions larges… Et dans les EHPAD, cette semaine bleue est l’occasion d’événements un peu autres… d’autant plus dans le contexte sanitaire actuel.