ENRO 37 : Vigneron le capitaine

Les deux confinements se font ressentir chez les jeunes vignerons de la région. Pourtant ils continuent de créer.



Les jeunes vignerons de la région subissent la crise du covid de plein fouet. Pour ceux qui débutent tout juste, il est parfois difficile de se faire un nom en cette période. Florian le Capitaine s'est lancé en 2018 dans le Vouvray. Il a repris 4 hectares de vignes en bio que possédaient ses parents qui sont restés dans le conventionnel.



SCRIPT :



Dans sa cave de Rochecorbon, au pied des vignes, Florian Le Capitaine fait le point sur cette période particulière... Si le confinement a été une catastrophe économique pour tous les vignerons, lui n'a pas été épargné : d'autant que c'est arrivé au mauvais moment pour ce jeune producteur..



Malgré tout la crise du covid n'arrête pas l'imagination ! Comme pour beaucoup de jeunes entrepreneurs, elle a permis à Florian le Capitaine de voir plus loin, et de lancer de nouvelles initiatives.



Un moyen pour tenter de rattraper les pertes dues à cette crise. Mais Florian le Capitaine garde la pêche : pour lui, le confinement a aussi été un moment pour repenser sa production ! Et pour cause, il se lance dans la bio dynamie.



Pied :