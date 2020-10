Enseigner les religions aux enfants oui, mais aux parents?

A vrai dire, au départ, quand on a commencé à parler de l’enseignement des religions à l’école, dans les années 1980, il ne s’agissait pas de lutter contre le fanatisme ou contre l’intolérance. Mais plus contre une perte de culture générale tenant à la religion. Il est paru important que les élèves puissent avoir les clés pour comprendre ce qui relève des religions, dans l’art, la littérature, l’histoire, etc…

Mais il y a eu une évolution dès 2001, suite aux attentats du 11 septembre. L’Education nationale a été alertée, à l’époque par des enseignants, de cas d’élèves qui n’ont pas souhaité respecter la minute de silence. C’est à ce moment-là que paraît le livre de Régis Debray ("Dieu, un itinéraire. Matériaux pour l’histoire de l’Éternel en Occident"), dans lequel il parle de la nécessité de mieux enseigner ces faits religieux, pour éviter l’ignorance, les confusions et le fanatisme. Et cela va donner lieu au rapport Debray, de 2002 sur l’enseignement du fait religieux à l’école laïque, où du coup, on explique que l’on viendra à bout de l’intolérance en comblant l’ignorance.

L’idée de base, c’est de dire que la religion n’est pas la propriété des croyants à l’école. Donc on en parle de manière laïque, comme des faits. Ce n’est ni un catéchisme, ni un credo. D’où une certaine attention à porter au vocabulaire, et au mode de présentation. On a pu ainsi lire, dans des manuels scolaires que le Coran était un texte "révélé" au prophète Mahomet…Il aurait fallu préciser que il est "révélé" pour les croyants musulmans…Ce n’est pas un fait historique !

Pour parler ainsi de religion, il est souvent bien de partir de l’image, analyse par exemple Isabelle Saint-Martin, de l’Ecole pratique des hautes études, dans un livre intitulé "Peut-on parler de religion à l’école ?". Il est en effet plus simple de parler de religion non pas de manière abstraite, mais à partir d’un objet, qui la représente, qui est situé dans l’histoire. Cela permet de voir aussi les évolutions internes aux religions, leur pluralisme.

Pour les caricatures, l’Histoire est aussi un bon moyen : on montre les caricatures anti protestantes lors des guerres de religion en France. Puis celles anticléricales qui vont accompagner le vote de la loi de 1905. Puis celle de Charlie Hebdo. L’objectif à partir de là est de construire un regard commun dans la classe. Et l’essentiel est de montrer, à travers ces caricatures, que l’on débat par les idées, par le dessin, mais pas par les coups. On apprend à débattre, à mettre à distance ses croyances, ses convictions, et à accepter les croyances et convictions des autres. On apprend à construire un regard critique.

Est-ce encore possible, a-t-on envie de se demander après le drame de ce week-end ? Sans doute auprès des enfants, oui, même si c’est difficile. Mais c’est bien plus les parents qui semblent aujourd’hui constituer le point d’achoppement. Depuis quelques années, les réactions des parents d’élèves sur ces sujets sont de plus en plus difficiles à gérer. On l’entend dans la vidéo du père de famille: "il ne nous respecte pas". On note aujourd’hui une grande violence de la part de certains parents, une remise en cause des contenus de l’enseignement, d’adultes qui s’estiment exclus ou méprisés. L’école n’est pas chargée de résoudre tous les maux d’une société, avec les problèmes d’intégration, de violence, et des réseaux sociaux incontrôlables. La pédagogie des parents aux faits religieux, c’est la République qui doit s’en soucier.