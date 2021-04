Ensème, l'entreprise lyonnaise de cosmétiques bio et upcyclés

C'est une petite nouvelle dans le paysage des entreprises lyonnaises. Ensème se lance dans la production de cosmétiques dans l'air du temps, bios, naturels, made in France et upcyclés, c'est à dire qui utilise des matériaux destinés à être jetés. Après une levée de fonds qui a rencontré du succès, les premiers shampoings, après-shampoings et gels douche seront bientôt commercialisés.