On ne dit presque plus aujourd'hui "un mauvais entourage", mais pourtant le mot avait mal commencé. On le voit apparaître en effet en1461 à propos de mauvaises personnes qui entourent quelqu’un, mais c’est une attestation isolée et le mot n’entre vraiment en langue française qu’au XVIIIe, et surtout alors pour désigner ce qui entoure quelque chose, l’entourage en granit d’une fenêtre par exemple, ou l’entourage d’un lac. Et quand on parle de l’entourage par des personnes c’est de manière négative. Les exemples encore donnés dans le Dictionnaire de l’Académie en 1835 sont explicites : « Cet homme a un mauvais entourage » est-il écrit. L’entourage est presque synonyme de mauvaises fréquentations. De fait, il y avait un autre mot en usage, les entours de quelqu’un, mot presque disparu mais qu’on retrouve dans alentours, qui en fait relève de trois mots au départ, « à » plus loin « l’ » plus loin « entours ». Tout vient en fait du verbe entourer qui au sens figuré au début signifiait surtout assiégé. « Cette ville est entourée d’ennemis » écrit Furetière. Et puis au XIXe siècle, « entourer » a pris un sens presque toujours favorable, « entourer de soins quelqu’un ». Alors dans le même temps entourage de sens plutôt négatif est devenu favorable. S’y est ajouté, avec le philosophe Bergson, en 1932, tout un développement sur d’une part « l’entourage immédiat », la compagne ou le compagnon, les parents et enfants, et d’autre part ce qu’il appelait « l’entourage de l’entourage », pouvant aller jusqu’à toute la société.

Une manifestation quotidienne de l’entourage pour honorer celles et ceux qui nous soignent. Et puis dans le fond notre entourage, c’est aussi notre radio. Par exemple là je vais prendre un petit café dans ma cuisine mais avec mon entourage radiophonique. Et à 8 h du soir j’applaudirai avec tout l’entourage depuis l’entourage en bois de ma fenêtre… Allez, restons bien entouré !