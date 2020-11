Entraide aux AFC : "tous gardiens de nos frères"

Nous constatons que nous avons tous à faire face à une crise avec de nombreuses facettes : sécuritaire, sanitaire, économique, sociale et spirituelle. Les cas de dépression ont fortement augmenté depuis le début du confinement. Certains ne savent pas de quoi l’avenir sera fait. D’autres ont vu leurs ressources chuter et sont angoissés pour leur famille. Les demandes de RSA ont bondi de 14% et le Secours catholique annonce déjà 10 millions de pauvres pour 2020.

Il est temps de prendre soin de ceux qui nous entourent, familles ou personnes isolées qui n’osent pas toujours demander de l’aide.

Distribution de colis, APPELS AUX PERSONNES âgées

Des AFC ont déjà développé des initiatives. À Lyon, les familles se regroupent cinq par cinq par quartier pour veiller les unes sur les autres et être attentives à leurs voisins. À Aix-en Provence, des membres de l’AFC appellent régulièrement les personnes âgées isolées. À Bayonne, les AFC diffusent des informations à leurs adhérents sur leurs droits. À Paris, la boutique Habits 16 est prête pour vendre des vêtements à petits prix dès le déconfinement. À Ploufragan, l’AFC organise la distribution de colis alimentaires. À Montauban, un service de courses pour les personnes âgées est mis en place. À Mâcon, des petites annonces diffusent chaque semaine des demandes d’aide, des intentions de prière et des recommandations de films ou de lecture.

Toutes ces initiatives visent à rendre service et à créer du lien et de la relation malgré l’isolement auquel le confinement nous contraint. L’idéal étant non seulement d’être aidé mais aussi de pouvoir aider les autres.

ETRE AIDés et aidants

Bénéficier de l’aide rend service et fait chaud au cœur : je ne me débats pas seul avec mes problèmes personnels ou familiaux. Et aussi en rendant service, je ne me contente pas d’attendre la fin du confinement mais je suis utile aux autres ! Les Associations Familiales Catholiques essayent d’y contribuer en étant attentifs aux besoins de ceux qui nous entourent. Nous mettons ainsi en œuvre nos statuts qui invitent à "apporter aide et soutien aux familles adhérentes, en particulier celles qui sont éprouvées par la séparation, le deuil, le handicap ou la précarité".

Nous pouvons tous être aidés et aidants : les Français ont des trésors de générosité à offrir pour traverser cette crise. Nous sommes tous gardiens de nos frères !