Entre Covid et nouvelle formule, comment va se dérouler le baccalauréat 2021 ?

Comme l’année qui vient de s'écouler, l'examen roi de la fin du secondaire s’annonce inédit à deux titres. D’abord à cause de la crise du Covid qui perturbe sa préparation et son déroulé. Ensuite car il s’agit de la première édition de la version du baccalauréat réformé à la sauce Jean-Michel Blanquer.



Début du baccalauréat le 17 juin prochain

Les festivités débuteront le 17 juin prochain avec les écrits de français pour les premières et l’épreuve de philosophie pour les terminales. Les oraux de français et le Grand Oral commenceront à partir du 21 juin et jusqu’au 2 juillet. Les épreuves de spécialités ont quant à elles été annulées en janvier dernier à cause de la crise du Covid et sont remplacées par du contrôle continu.

Quant aux épreuves qui restent, elles ont été profondément aménagées. Pour la philosophie par exemple, les terminales auront le choix entre 4 sujets au lieu de trois et seule la meilleure note entre l’épreuve finale et la moyenne de l’année sera conservée.



Les questions que soulève le Grand Oral

Malgré ces aménagements, beaucoup de manifestations ont eu lieu devant de nombreux lycées du pays ces derniers mois pour réclamer un bac 100% en contrôle continu. Car entre la crise sanitaire et la réforme, la préparation n’est pas toujours évidente.

Le symbole de ce nouveau bac, c'est le fameux Grand Oral. Les candidats choisissent deux questions en fonction de leurs spécialités, préparées en amont. Le jury en sélectionne une et l'élève dispose alors de 20 minutes pour préparer son intervention de cinq minutes, à laquelle se succède un échange avec le jury. Evidemment, il s'agit de l'épreuve qui suscite le plus d'interrogations, à la fois du côté des élèves, mais aussi des professeurs.



Quelle valeur pour le bac 2021 ?

Outre l’organisation et les modalités de ce bac Covid nouvelle formule, l’autre grande inconnue c’est la valeur de ce baccalauréat 2021. Il s'agit du fameux débat sur le bac au rabais. Cette année, on s’attend encore à une pluie de mention car le mot d’ordre du ministère pour les jurys, c'est la bienveillance. Et à cause du Covid c’est encore le contrôle continu qui va décider de plus de 80% de la note.

A noter que la variable aléatoire du contrôle continue peut quand même être surveillée en s’appuyant notamment sur les statistiques passées des établissements. Il y a évidemment peu de chance que les élèves de 2021 soient handicapés dans 20 ans par ce baccalauréat perturbé. Mais le danger c’est que si le bac ne fait pas son travail de sélection, ce seront les études supérieures qui s’en chargeront.