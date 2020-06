Entrepreneurs: renouer avec la spiritualité

Renouer avec sa spiritualité pour assurer la transformation de votre entreprise, voilà le thème du Webinaire que les Entrepreneurs et dirigeants chrétiens organisent ce soir à 17H30 en partenariat avec Fondacio et le Forum 104 connus pour leur engagement chrétien mais aussi avec 3 autres mouvements laïques : Entrepreneurs d’avenir, les leaders éclairés et HEC Spiritualités. Ces 3 entités sont convaincues de l’impact de la spiritualité sur la performance du ou de la dirigeante donc de l’entreprise. Nous espérions réunir une centaine de dirigeants et entrepreneurs internautes sur ce thème de la spiritualité du dirigeant d’entreprise. Or, cela a généré un vrai engouement et nous avons été obligé pour des raisons d’infrastructure de limiter la participation aux 500 premiers inscrits.



Le premier point, c’est que notre monde a besoin de retrouver du sens et se questionner sur le pourquoi. Le second point est qu’il y a un besoin profond de décloisonner sa vie professionnelle, personnelle et spirituelle pour n’être qu’une seule et même personne. La spiritualité n’est plus un sujet tabou ! Plutôt que de retenir un grand intervenant, nous avons misé des témoignages simples et accessibles à tous. Le troisième point est le format numérique que nous avons découvert à l’occasion du confinement et qui permet de ne bloquer que 1H30 dans son agenda. Nous avons organisé un partage digital en sous-groupes de 5 à 6 personnes pour que chacun dise ce qui est moteur en lui.



Est-ce que les EDC ne vont pas se retrouver dilués dans la laïcité des 3 mouvements non religieux ? C’est un sujet que nous avons clairement évoqué. Claire Barneron qui témoignera au titre des EDC assumera son identité et dira comment la prière quotidienne la nourrit et lui donne cette paix intérieure. D’autres parleront de spiritualité et méditation au sens d’un Frédéric Lenoir ou Christophe André. Ce qui est beau et intéressant, c’est de ne pas chercher un contenu moyen fade et sans saveur mais de proposer à chacun de se nourrir de l’altérité d’une expérience différente. Les chrétiens doivent prendre la pleine mesure qu’ils sont devenus minoritaires. Cela ne me rend pas triste, au contraire, cela me rend responsable d’entrer en relation avec les autres et de témoigner en quoi le fait d’être ami de Jésus change ma vie. Osons tous avec simplicité être ces témoins que le monde attend !