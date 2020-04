Entreprises : et si on repensait le modèle économique ?

C’est le cas de Cécile de la métropole lilloise, co-actionnaire d’une holding familiale qui possède 2 PME dans l’industrie agroalimentaire, dans le chocolat et les fruits haut de gamme.

Ses usines et ses 400 employés sont à l’arrêt, le chiffres d’affaires annuel du groupe de 70 millions d'euros fin 2019 devrait être en baisse de 30 % en fin d’année.

Pour autant, elle ne baisse pas les bras et témoigne comment avec ses équipes, elle se mobilise pour imaginer l’activité de demain.