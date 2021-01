Entreprises, étudiants, travailleurs : quel impact du Brexit en Anjou ?

Depuis le 1er janvier 2021, le Royaume-Uni ne fait plus partie de l’Union européenne. Ils ont signé un accord de commerce et de coopération, conclu in extremis. Un soulagement pour les entreprises de Maine-et-Loire, dont les exportations vers le Royaume-Uni représentaient 390 millions d'euros en 2020. "Pour elles, les conséquences du Brexit sont surtout juridiques et logistiques, car les formalités douanières rallongent les délais", explique Paul Jeanneteau, vice-président de la Région des Pays de la Loire en charge du développement économique.