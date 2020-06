Environnemnent

C’est un mot qui aujourd’hui fait partie des mots-clefs même s’il existe depuis quelques siècles. Et avant même de radiographier le mot, je me suis aperçu hier que dans le Dictionnaire du XXIe siècle de Jacques Atali, dictionnaire publié bien sûr au XXe siècle, en 1998, eh bien le mot « environnement » bénéficiait d’un article étonnant, qui résume assez bien le sujet.

Le voici : « Environnement : Première richesse de l’homme depuis toujours. » Ici on évoque d’abord l’homme dans son quotidien, mais une autre définition suit : « Environnement… Depuis toujours son pire ennemi et sa victime ». C’est assez juste, parce que si l’on était par exemple tout nu dans une forêt, ce serait un combat terrible contre les insectes, avec un environnement truffé de pièges, entouré de plantes comestibles mais aussi vénéneuses, et bien sûr d’animaux sauvages pour qui on serait parfois des proies idéales. On n’a pas le choix, il faut faire appel à son intelligence faute d’avoir sur le corps la carapace de l’hippopotame mais aussi a-t-on beaucoup fabriqué, hélas de quoi polluer l’environnement. Voilà qui pousse donc à la radioscopie du mot, attesté dans notre langue en 1265, mais alors seulement synonyme de contour de quelque chose.

Ainsi, au XVIe siècle, Palissy écrit-il à propos d’une forêt, qu’on « ne sauroit en faire une lieue au travers », mais au moins six, « à cause des environnements » nécessaires pour en sortir. L’idée de cercle, de contour, se repère en fait dans l’origine du mot, le latin populaire virare, au sens de tourner, d’où les mots virage, virée, mais aussi chavirer, où se devine le chef, le sommet (déformé en cha) qui vire, tourne dans l’eau. Ainsi,en 980 naissait le mot environ, de l’ancien français, viron, un tour. L’environnement apparaissait alors au XIIIe siècle prenant rapidement un sens plus large, tel qu’il est défini dans le Petit Larousse avec notamment une magnifique double planche consacrée aux « grandes questions environnementales ». Et place est faite alors à l’avenir de l’environnement qui est peut-être tout entier dans l’anagramme de environ…

Quelle est l’anagramme d’environ ? Innover. Beau programme : il faut sans aucun doute innover pour bénéficier d’un meilleur environnement ! Innovons, Innovons pour le meilleur !