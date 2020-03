Ephad, d'autres invisibles à applaudir

Le soir, vous êtes sans doute nombreux à applaudir le personnel de santé, et il le mérite. Mais je vous propose aussi, ce soir en particulier, d’avoir une pensée toute spéciale pour un autre personnel, souvent caché, parfois méprisé, sous-payé, et qui, malgré tout, continue à faire son travail. Il s’agit des aides-soignants en EHPAD, ou auprès des personnes âgées dépendantes à domicile.

On connaissait déjà la situation dégradée de nombreux établissements pour personnes âgées dépendantes: un budget parfois géré au plus près, des horaires excessifs pour un personnel toujours en nombre insuffisant. Plusieurs enquêtes, un rapport parlementaire, ces derniers mois, l’avaient bien montré. Mais avec cette crise, la situation est devenue dramatique dans de nombreux EHPAD.

Dans un courrier adressé vendredi dernier au ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, et révélé par France Info, les professionnels du secteur ont demandé de manière urgente plus de moyens, rappelant que les personnes âgées constituent « une cible à très haut niveau d’exposition au risque d'infections au coronavirus Sars-Cov-2 » et que la situation était préoccupante pour toutes les personnes qui y travaillent.

Ces personnes, aide soignants, ce sont des femmes. Ce sont elles qui aujourd’hui doivent assumer tout ce risque. Pas de télétravail pour elles, et, malgré leurs salaires de misère, leurs conditions de travail extrêmement difficiles, elles font partie des « essentiels » de notre société en quarantaine, de ceux dont on ne peut se passer, virus ou pas. Pour la plupart issues de la « diversité » comme on dit aujourd’hui pudiquement, elles doivent souvent faire des kilomètres pour rejoindre leur établissement, prennent les transports en commun, car rares sont celles qui ont une voiture.

La nation devrait leur offrir le taxi ! Elles quittent inquiète leurs enfants, avec l’appréhension de prendre elle-même le virus, et de le transmettre ensuite à leurs proches. Un certain nombre ne va aujourd’hui plus travailler, et les EHPAD, qui se contentaient de les payer aux lance-pierres, récoltent la monnaie de leurs politiques salariales. Mais d’autres, admirables, restent engagés. Malgré les heures de trajets, malgré le sous-effectif, malgré l’angoisse de personnes âgées un peu perdues, privés de visite, devant souvent resté enfermées dans leur chambre, et dont les réactions ne sont pas toujours évidentes à gérer. Malgré aussi le manque de médecins disponibles...

Alors oui, ce soir, on peut applaudir, aussi, ces invisibles-là, les seules à assurer aujourd’hui un lien d’humanité avec nos plus anciens.