Epicerie associative et journée d'information sur la sclérose en plaque

> Petite révolution à Candé-sur-Beuvron. Depuis le 1er mai, le village a retrouvé une épicerie. Particularité : elle est associative. Son inauguration, c’était samedi.



> La journée mondiale de la sclérose en plaque en Touraine. Une journée d'information, d'échange et de partage à la Maison de la SEP. C'était vendredi.



> Météo : Des pluies éparses sur le Touraine et le Loir et Cher ce matin, des éclaircies cet après-midi. Point complet à la fin de ce journal.