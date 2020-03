Épidémie: affrontons ensemble cette crise, dans la confiance!

ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS : VOUS AVEZ LA PAROLE - Pour répondre à vos questions, vous permettre de témoigner ou de proposer des initiatives solidaires, RCF accorde désormais une large place à la libre antenne. Chaque matin, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, et chaque soir (à partir de mardi) de 21h à 22h, nous vous proposons des rendez-vous exceptionnels où vous avez la parole. > En savoir plus

Un bien curieux week-end... sur fond de communication du président de la République et du gouvernement, utilement grave, pour permettre une prise de conscience qui a quand même eu bien du mal à arriver.

Un week-end après une semaine et une journée de vendredi d’une succession de mails "urgents" écrasés par ceux déclarés par leur auteur comme "très urgents" puis "urgence absolue", faisant confondre agitation et réactivité.

Un week-end où les réseaux sociaux montrent autant leur utilité en véhiculant des messages d’accompagnement et de compréhension de la crise sanitaire que d’élucubrations aussi farfelues que tristement complotistes, suscitant affolement, fausses expertises et comportements régressifs.

Un week-end de mise à l’arrêt progressive de l’activité dans le pays, créant une sensation de calme avant une tempête redoutée, un week-end où un pays développé prend conscience que sa sophistication ne le met pas à l’abri d’une grande vulnérabilité, un week-end où, devant la propagation du virus et les mesures pour la ralentir, mais la "rapidation" du monde - hispanisme cher au pape François - prenait forme sous nos yeux !

Eh bien ce week-end, depuis ma fenêtre, j’ai vu plein de signes de résilience :

- Des électrices et des électeurs sont allés voter dans des bureaux de vote tenus par des assesseurs engagés pour que la vie commune persiste ;

- Des voisins se solidarisent pour éviter le repli sur soi, depuis la garde d’enfants mutualisée jusqu’aux courses faites pour une personne dépendante ou fragile, en passant par l’attention aux plus vulnérables vivants dans la rue, femmes et hommes réfugiés, famille en situation de précarité ;

- Des fonctionnaires se mobilisent mettant toute leur force dans le soutien aux services de soins et de sécurité ;

- Beaucoup permettent la continuité des services publics indispensables à la sécurité et à la transmission de l’information.

Comme souvent dans ces moments d’adversité, la crise sanitaire actuelle montre que nombreux celles et ceux qui ne confondent pas survie individuelle ou intérêt particulier avec partage des forces de vie et communauté de destin.

Gaël Giraud racontait lors de notre dernière assemblée générale le conte suivant : savez-vous comment traverser une rivière infestée de crocodiles ? Il y a deux manières. La première, je choisis de traverser seul là où la rivière est le moins large, en plongeant en apnée et en espérant ne pas croiser de prédateurs. La seconde, je vais voir les paysans qui habitent à proximité et je leur demande où sont les nids de crocodiles, car ils m’ont dit que les parents ne s’éloignaient jamais à plus d’un kilomètre de leurs œufs. Je sais ainsi à quel endroit je peux traverser pour rester sain et sauf. Bien sûr, cette solution demande de la préparation, de l’anticipation et de la coopération !

Sachons faire preuve de cet esprit et de cette sagesse, et affrontons ensemble cette crise, dans la confiance !