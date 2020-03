Epidémie et pandémie

En ce vendredi 13, on aime à signaler souvent l’origine de la superstition qui en fait un jour de crainte ou d’espérance, du fait que c’est le jour de la mort du Christ, et du dîner de Jésus avec ses douze apôtres, nous voici avec un thème qui nous est demandé : les mots épidémie et pandémie.

Le mot épidémie est le plus ancien, on le comprend, puisque comme on va le constater une pandémie correspond à un stade plus avancé de l’épidémie. L’épidémie fait son apparition dans notre langue au XIVe siècle, et de son côté, la pandémie n’est attesté qu’en 1771. Les deux mots ont une étymologie presque transparente, parce qu’on relève dans les deux la même racine, démos, le peuple, qui constitue la seconde partie de chacun des mots, épidémie, pandémie, démie venant bien sûr de démos, qu’on retrouve dans démographie par exemple. Il reste à s’intéresser au début du mot, épi, en grec signifie, autour, qui circule en somme, et donc épidémie, directement tiré du grec épidêmos, correspond à une maladie qui circule dans le pays, désignant toute maladie transmissible existant dans dans un endroit donné.

D’où d’ailleurs l’évocation d’une épidémie existant à l’état endémique, c’est-à-dire dans une partie de la population définie par une région et une collectivité. Une fièvre endémique signifie qui sévit constamment dans un pays, d’où l’extension de sens par exemple à tel ou pays où le chômage est endémique. Le mot « endémique », au départ en grec « endêmon nosêma », maladie dans un peuple, maladie indigène, date de son côté de 1495. Quant au mot pandémie, il n’est pas difficile de repérer le préfixe grec extensif, pan, qui signifie « tout ». Et c’est donc depuis 1752, une épidémie qui atteint un grand nombre de personnes. Dans les dictionnaires, on donne pandémie grippale comme exemple, il y a fort à parier que dans les dictionnaires à venir, on évoquera le coronavirus… Et pour une fois, même la définition des mots croisés n’est pas trop drôle.

« Épidémie : Maladie courante ». Eh bien qu’elle s’asseoit un peu¸ qu’il se fatigue ce virus et s’asseoit. La seule maladie qui peut courir, qui court, qui court, c’est comme le dit la chanson, la maladie d’amour. Eh bien voilà, il faut que rejoigne mon épouse.