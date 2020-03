On aurait presque envie qu’il y ait un article à part dans nos dictionnaires pour l’épouse. Mais bien sûr, l’origine du mot masculin ou féminin est la même…

Je vous mets sur la piste immédiatement en disant que le mot latin sponsor et le mot époux, épouse sont de même étymon. Voilà qui demande quand même quelques explications. En fait, au tout départ il y a le verbe latin spondere, qui signifie, promettre solennellement, et le nom latin sponsus, résultat de cette promesse solennelle, les époux. Quant au sponsor, c’est un mot latin passé par l’anglais, mot que nous avons emprunté en 1954. En fait, du verbe spondere, s’engager, était né le latin sponsor, la personne servant de caution, d’où aux Etats-Unis dès 1931 le sponsor en tant que bailleur de fonds, mot ensuite adopté en français.

Alors pour en revenir à l’époux, il faut signaler que le latin sponsus a fini par donné spus, mais aussi espus, d’où vers 1050 la naissance du mot « époux » en français. Mais belle surprise, lorsque le mot entre dans notre premier dictionnaire de langue, en 1680, il y a bien deux entrées, l’une à l’article époux et l’autre pour épouse. Commençons par l’époux : « Celui qui épouse une femme » est-il dit.

Très bien, avec un exemple de qualité : « Un galant époux ». Passons maintenant à l’épouse : « Celle qui épouse un homme », rien à dire. En revanche, on ne comprend pas bien l’intérêt de l’exemple : « Il est couché avec sa nouvelle épouse. » Soit. On comprend qu’il ne « découche » donc pas. Et puis vient le verbe « épouser », défini comme « prendre pour femme ou pour mari en face d’Eglise ». Ce qui surprend aussi ici ce sont les exemples donnés par Richelet : « Elle a épousé un fort honnête homme ». Premier exemple très crrect. Mais le second exemple ne manque pas de sel : « Il a épousé une belle fille, mais gare les cornes » ! Enfin, il y a aussi un article au mot « épousé ». Aussi assez surprenant.

Les deux. Un article pour chaque mot. « Épousé. Le marié. L’épousé est bien fait. » Tant mieux ! Et au féminin « Épousée. La mariée. Une jolie épousée ». Bon, alors vives les mariés, mais laissons le dernier mot pour un verbicruciste qui définit l’épousée comme « l’astre au logis », en trois mots… Mais pourquoi ce ne serait pas l’homme ?