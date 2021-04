Eric de Kermel: "La nature est un lieu profondément réparateur pour les personnes blessées"

La légende dit que ceux qui vont à Zagarand n’en reviennent pas. Ce monde imaginaire, Eric de Kermel l’a couché sur le papier dans son nouveau roman "Les jardins de Zagarand" paru aux éditions Flammarion. Il est chroniqueur sur RCF, et éditeur du magazine "Terre Sauvage".

Une quête de sens du personnage principal

Dans cet ouvrage, le héros Paul fuit le malheur de la perte d’un enfant et un monde qui le maintient dans cette douleur pour un lieu du bout du monde dans lequel il va se redécouvrir. "Je crois que la quête de Paul est une quête de sens. Il a vécu une épreuve qui est la pire. Il a besoin de réapprendre à vivre. Et comme il a une sœur qui vit à l’autre bout du monde, dans un pays imaginaire, une utopie, Paul va partir là-bas. C’est plusieurs jours de marche et puis quand il arrive dans ce territoire il doit réapprendre ses premiers gestes, trouver de l’eau, se nourrir donc il doit désapprendre toutes ses années en Occident", explique Eric de Kermel.

À travers cette quête, c’est toute une société qui est questionnée. "Paul va se rendre compte que sa vie était finalement comme sur une autoroute, qu’il n’avait pas choisi grand chose de cette vie-là et qu’il fallait qu’il réinterroge tous ses fondamentaux", explique Eric de Kermel. C’est à Zagarand, un lieu imaginaire désertique qu’il trouve la réponse à ses questions. "Dans ce lieu où l’on croit qu’il n’y a rien, on ne peut pas faire l’écart de soi-même et on doit se rencontrer soi-même", affirme l’auteur.

Une ode à la nature et à l'écologie intégrale

Ce roman est une ode à la nature, très chère à Eric de Kermel. "Pour moi la nature est l'endroit au sein duquel je me sens le plus vivant. Une personne n’est jamais jugée dans la nature et au contraire, il y a ce tourbillon qui dit 'Tu fais toujours partie de la vie’. C’est pour ça que je suis un grand militant du fait que chacun ait droit à la nature car c’est un lieu profondément réparateur pour toute personne qui est blessée", assure-t-il.

C’est une vision intégrale de l’écologie qu’Eric de Kermel partage. "C’est la culture du lien à soi, aux autres et à la nature et au milieu de ces liens il y a une proposition spirituelle". "La nature passe son temps à nous donner des signaux comme quoi il est urgent de réconcilier l’homme avec celle-ci. Parfois c’est à côté de chez nous. Elle est partout cette nature sauvage", affirme Eric de Kermel.

"C’est un roman initiatique, d’amour, qui va peut-être permettre à chaque personne qui le lira de trouver quelques questions et quelques réponses. Je crois qu’on a aujourd’hui besoin de récits, de légendes qui fassent que notre mouvement vers demain ne soit pas seulement mû par des contraintes et des injonctions mais un projet de civilisation de société profondément fraternel", conclut Eric de Kermel.