Les supporters du Football Club de Nantes ne veulent plus de Waldemar Kita à la tête du club.

Ces dernières semaines, ils ont multiplié les actions pour demander au président du club nantais de vendre le FC Nantes, qu'il a acquis en 2007. Manifestations, vidéos satiriques sur les réseaux sociaux ou encore l'envoi de cartes de vœux au président Kita pour demander son départ.

Les supporters estiment que les mauvais résultats et la valse des entraîneurs ont assez duré.

Une association propose une alternative à Waldemar Kita : le rachat du club par des entreprises locales et l'actionnariat populaire.

Cette association, c'est "A la nantaise".

Antony Torzec a rencontré son tout nouveau président, Eric Swidurski.