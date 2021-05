Erwan Le Morhedec: "Un média chrétien a tendance à garder une place pour l'Espérance"

L’objectif est de récolter des fonds, indispensables au fonctionnement des antennes de la radio. Pour en parler, Erwan Le Morhedec, membre du Conseil éditorial de RCF, avocat en droit des affaires et blogueur sous le pseudonyme "Koz toujours", est l’invité de la Matinale RCF.

"Je connais l’auditoire de RCF qui ne s’adresse pas qu’à des chrétiens mais plus largement au monde. C’est une occasion de susciter ce dialogue, cette écoute et de dépasser les a priori", estime Erwan Le Morhedec, à l’heure où internet permet à tout un chacun de s’exprimer et crée parfois des tensions.