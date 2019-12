"Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre?" (Mt 11,2-11)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là,

Jean le Baptiste entendit parler, dans sa prison,

des œuvres réalisées par le Christ.

Il lui envoya ses disciples et, par eux, lui demanda :

« Es-tu celui qui doit venir,

ou devons-nous en attendre un autre ? »

Jésus leur répondit :

« Allez annoncer à Jean

ce que vous entendez et voyez :

Les aveugles retrouvent la vue,

et les boiteux marchent,

les lépreux sont purifiés,

et les sourds entendent,

les morts ressuscitent,

et les pauvres reçoivent la Bonne Nouvelle.

Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute ! »

Tandis que les envoyés de Jean s’en allaient,

Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean :

« Qu’êtes-vous allés regarder au désert ?

un roseau agité par le vent ?

Alors, qu’êtes-vous donc allés voir ?

un homme habillé de façon raffinée ?

Mais ceux qui portent de tels vêtements

vivent dans les palais des rois.

Alors, qu’êtes-vous allés voir ?

un prophète ?

Oui, je vous le dis, et bien plus qu’un prophète.

C’est de lui qu’il est écrit :

Voici que j’envoie mon messager en avant de toi,

pour préparer le chemin devant toi.

Amen, je vous le dis :

Parmi ceux qui sont nés d’une femme,

personne ne s’est levé de plus grand que Jean le Baptiste ;

et cependant le plus petit dans le royaume des Cieux

est plus grand que lui. »



Source : AELF