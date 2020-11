​Et si les musulmans prenaient la laïcité au sérieux ?

Le Conseil français du culte musulman (CFCM) a présenté à Emmanuel Macron, la semaine dernière, son projet de "Conseil national des imams", pour lutter contre les dérives d’imams "autoproclamés". L’idée c’est de labelliser la formation des imams et les autoriser à exercer sur le sol français.

On voit bien que c’est la pression de l’exécutif, donc de l’État, qui a poussé les responsables musulmans à créer ce fameux conseil national des imams, demandé par Emmanuel Macron en octobre, dans son discours sur le séparatisme. Sans cette pression, rien n’aurait été possible. Mais en vérité, tout est encore à faire : quelles formations, quels courants seront retenus, comment faire le tri, etc… Car la nouvelle instance pourra délivrer aux imams une carte officielle, et leur retirer cet agrément en cas de manquement à une charte et à un code d’éthique qui restent à élaborer. Au fond, toute la question est de savoir ce qu’est un bon imam. Les seuls qui pourront le faire ce sont les responsables du CFCM. Et cette fois, ils ne peuvent compter sur l’État.

Il est vrai que Napoléon Ier avait fait la même chose avec les juifs, qu’à l’époque on appelait les israélites, dont on venait de reconnaître la citoyenneté, et qu’il était soucieux d’intégrer à la nation. Il avait donc contraint les juifs à s’organiser, d’où la constitution d’un consistoire, et de former les rabbins en langue française, donc avec la création d’un "séminaire rabbinique" exactement sur le modèle des séminaires catholiques. À l’époque c’était possible, car on était sous un régime concordataire, c’est-à-dire que l’État finançait les religions, ce qui lui donnait évidemment des droits pour imposer ses vues.

Mais aujourd’hui, en régime de laïcité, on voit mal l’État s’impliquer dans la définition du rôle de l’imam, de sa formation, de sa théologie ! Le statut des prêtres est fixé par le droit canon de 1983, interne à l’Église. Imaginez l’État expliquer que les prêtres français ne travaillent pas suffisamment Vatican II par exemple ! Oui doivent pouvoir être mariés…

Tout le problème, c’est que ces responsables du culte musulman, désignés par leurs fédérations, sont presque tous dépendants d’un État étranger, qu’il s’agisse du Maroc, de l’Algérie, de la Turquie… Parce que justement, pour eux, c’est normal de dépendre ainsi d’un État. Dans tous les pays musulmans, contrairement à ce que l’on dit souvent, la religion est sous la coupe étroite du pouvoir politique, qui la gère, la régule, et l’utilise souvent à des fins de politique intérieure, voir extérieure, comme en ce moment Erdogan pour la Turquie. En réalité, dans les pays musulmans, la religion ne fait pas ce qu’elle veut, elle est sous contrôle.

Dans ces pays, il y a un ministre du culte qui nomme, démet, et surveille étroitement les responsables religieux. Il est donc d’autant plus difficile pour les musulmans en France de se départir de cette culture. Ils doivent apprendre à agir hors de la pression de l’État français. La laïcité leur donne la liberté. Mais cette liberté, la veulent-ils vraiment. Car la liberté va de pair avec la responsabilité. Tant que les responsables musulmans n’auront pas intégré que la laïcité, c’est aussi pour la religion, savoir se prendre en main, l’organisation d’un islam de France restera lettre morte.