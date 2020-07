Et si on partait en vacances... à Metz-Métropole?

"Pas besoin d’aller aussi loin pour vous sentir dépaysé", c'est le slogan de la nouvelle campagne de communication d'"Inspire Metz", l'agence d'attractivité de Metz-Métropole.



"Inspire Metz" lance une campagne d'affichage en Allemagne, Belgique, Luxembourg, Ile de France, et Grand Est. Le but, attirer du public des régions voisines. Sur ces affiches, Metz est renommée Los AngeMETZ, DubrovMETZ, YokohaMETZ, ou encore BudaMETZ... pour surfer sur la vague du tourisme de proximité. Des photos de plusieurs endroits s’inspirent de ces 4 villes très touristiques. Les visuels mettent en valeur le plan d’eau et son torii japonnais, le quai Paul-Vautrin avec la Moselle et le Temple neuf, ainsi qu’une vue aérienne de nuit...



3 questions à Philippe COURQUEUX, Directeur Général de l'agence "Inspire Metz".