Et si on s'inspirait des premiers siècles du christianisme?

Quel est l’objet de cet ouvrage écrit par un collectif d’historiens, théologiens, spécialistes de grec ancien et d’hébreu, dirigés par Roselyne Dupont-Roc et Antoine Guggenheim ? Au fond, comme le dit le philosophe Marcel Gauchet en postface, expliquer l’inexplicable : « Comment la brève et obscure prédication d’un prophète juif parmi tant d’autres, dans une périphérie lointaine de l’Empire de Rome, a-t-elle pu devenir le point de départ d’une religion nouvelle, appelée un jour à conquérir l’Empire puis, de là, à changer le cours de l’histoire des hommes et la face du monde ? » Quel est le dynamisme qui mène de la mort de Jésus à l’édit de Milan, en 313 sous l’empereur Constantin, où le christianisme commence à s’installer comme religion d’un empire ?

Dans ce livre, trois choses me sont apparues intéressantes pour nous aujourd’hui. D’abord, c’est qu’il y a eu pendant ces premiers siècles une effervescence, un bouillonnement religieux, où le christianisme et le judaïsme n’étaient pas réellement séparés. Même plus, le christianisme s’est développé à l’ombre du judaïsme. Les communautés chrétiennes s’implantent là où va la diaspora juive. Le conflit est né plus tardivement, à partir du 3e siècle après Jésus christ, où la proximité avec le judaïsme est vue comme menaçante par les chrétiens, et commence à apparaître un antijudaïsme plus agressif. Mais cette critique du judaïsme, qui est le fait d’intellectuels, cohabitera encore longtemps avec une proximité à la base, où les lieux de culte sont, sinon partagés au moins voisins, dans la vie quotidienne.

Second enseignement, le christianisme se développe autour de « maisonnée ». La maisonnée au sens romain du terme. Les rôles de chacun dans ces petites communautés sont assez souples. Le chef de la maison veille sur tous (épsicopus, futur évêque). Le chef peut être une cheffe : les femmes jouent un rôle important, tant que tout se passe dans les maisons, en privé, et non dans l’espace public où les femmes, sous l’empire romain, ne sont rien. Elles mènent le repas, elles peuvent baptiser. Il y a d’ailleurs un texte de Tertulien, début du troisième siècle, qui demande aux femmes de cesser de baptiser. S’il le fait, c’est parce que la pratique existe…Les femmes ont un rôle important dans la mission, elles sont aussi apôtres, d’ailleurs Paul, quand il cite ceux qu’il envoie comme apôtres, dans la lettre aux romains, on trouve dans cette liste un quart de femmes. Les prêtres eux sont les presbytes, les sages, les plus âgés, et il n’y a pas de célibat, et on ne sait s’ils étaient prêtres à vie. Voilà qui dédramatise par rapport à une hiérarchie et une organisation de l’Eglise qui serait immuable.

Troisième enseignement, l’importance, à l’époque d’une culture du débat. Pour une raison bien simple: il n’existe pas encore de « canons », de dogme codifié, de sources bien arrêtés. Il n’y a donc pas d’excommunication possible, ni une définition précise de ce qui serait l’orthodoxie religieuse. De ce fait, on échange par lettres, parfois vives, on donne son point de vue, on argumente, on s’engueule. Quand finalement on n’est plus d’accord, on cesse de s’écrire.

Des chrétiens divers, avec une très grande adaptabilité, et au fond un assez fort pragmatisme, voilà peut-être l’une des clés à l’interrogation soulevé par Marcel Gauchet, sur ce passage rapide d’une obscure secte juive à une religion d’empire. A méditer, pour notre christianisme minoritaire d’aujourd’hui.