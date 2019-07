​Eté 2019: "cela faisait très longtemps que tous les voyants n’étaient pas au vert pour le tourisme"

Pour les professionnels du tourisme, l’été est bien évidemment une période particulièrement cruciale. Surtout après une année assez compliquée dans l’Hexagone, après de nombreux mouvements sociaux et des phénomènes météo assez défavorables. C’est ce que rappelle Didier Arino, directeur de l’agence ProTourisme, spécialiste du tourisme en France.

"Cet été 2019 s’annonce très bien pour les acteurs du tourisme hexagonal. 31 millions de Français partiront en vacances, soit un million de plus que l’an passé. La deuxième bonne nouvelle, c’est que ceux qui partent partiront plus dans l’Hexagone. Le troisième élément positif, c’est la meilleure répartition des flux. Les régions qui progressent le plus cet été sont la Normandie, la Bretagne, l’ensemble de la façade Atlantique, mais les réservations sont aussi en hausse à la montagne, dans les zones de lacs" explique Didier Arino.

Une fois encore, la première destination touristique d’été, en France, reste l’Occitanie. "Cette grande région génèrera un quart des nuitées des Français cet été. En revanche la première destination reste PACA si l’on ajoute la clientèle étrangère qui y représente 35% de la clientèle. Mais on voit aussi que la Nouvelle Aquitaine est bien réservée cet été, ainsi que les territoires de montagne" précise-t-il.

Ce dernier remarque toutefois un phénomène inquiétant pour les professionnels du tourisme, à savoir la montée en puissance des plateformes de location entre particuliers, de type Airbnb. "A la fin de cet année 2019, ces plateformes génèreront plus de nuitées que l’ensemble de l’hôtellerie française. On estime à sept milliards d’euros le chiffre d’affaires de ces plateformes" conclut Didier Arino.