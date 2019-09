Ethica: quand l'Eglise place de l'argent pour le bien commun

Investir oui, mais pas n'importe comment. Chez Ethica, on fait fructifier les talents, comme le veut la parabole de l'Evangile. Il s'agit du fonds d'actions de la Conférence des Evêques de France. Le principe est simple : donner la possibilité aux diocèses de faire des placements financiers, en respectant les principes de la doctrine sociale de l'Eglise.

L'argent est donc investi, mais en suivant la conviction que seul le développement humain intégral respectueux de la personne et du bien commun est créateur de vraie valeur. Aujourd’hui Ethica représente plus de 80 millions d’euros et désormais tout le monde peut y investir. Tour d'horizon avec Christine Clet Messadi de la société Allianz Global Investors, gérante du fond Ethica.