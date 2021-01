Etoile verte Michelin : reportage au restaurant Vincent cuisinier de campagne

Au sommaire :

- Le nouveau guide Michelin est sorti la semaine dernière. On connaît tous les étoilés, on connaît moins les étoiles vertes : elles apparaissent dans le guide rouge pour la deuxième année et récompense les chefs qui sont dans une démarche de gastronomie durable. Un restaurant près de chez nous l'a reçu cette année et c'est le seul du département : Vincent cuisinier de campagne, à Ingrandes-de-Touraine, où la cuisine est le plus possible "zéro kilomètre" et ça commence d'ailleurs dans la petite ferme du restaurant de Vincent Simon, reportage.

- En Touraine l'insertion vers l'emploi se fait aussi via le CREPI, le Club régional d'entreprise partenaire de l'insertion. Sa mission : favoriser la création de liens entre les entreprises et les demandeurs d'emplois. Tout au long de l'année, il organise des actions comme le "challenge pour l'emploi", qui aura lieu en février. Puis d'autres ateliers plus classiques, sur les techniques de recherche d'emploi ou des visites d'entreprises.

Pour les intéressés, contactez le CREPI Touraine par mail : contact@crepi-touraine.com ou par téléphone au 02 47 74 57 30.

- Informations sur les écoles dans le cadre de la grève :

En raison d’un mouvement de grève national, mardi 26 janvier 2021, la restauration scolaire ne sera pas assurée dans les écoles suivantes :



-Primaire Anatole France (sections élémentaires)

-Primaire Buisson-Molière (sections maternelles et élémentaires)

-Primaire Maupassant-Montjoyeux (sections élémentaires)

-Primaire Romain Rolland (sections élémentaires)



-Elémentaire Claude Bernard

-Elémentaire Diderot

-Elémentaire André Gide

-Elémentaire Jean Giraudoux

-Elémentaire Stéphane Pitard

-Elémentaire Francis Poulenc

-Elémentaire Paul Racault

-Elémentaire Arthur Rimbaud



-Maternelle Les Abeilles

-Maternelle Paul Bert

-Maternelle Paul Fort

-Maternelle Rabelais

-Maternelle Arthur Rimbaud



Ces écoles et d’autres écoles peuvent être concernées par la grève des enseignants : il est recommandé de se renseigner directement auprès de l’école en question.

(informations de la municipalité de Tours).