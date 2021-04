Etude sur la radioactivité dans la Loire : les prélèvements s'arrêtent

L'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire a décidé de stopper depuis plusieurs jours ses prélèvements dans la Loire à Saumur.

Elle réalisait une étude sur la radioactivité depuis plusieurs mois en raison de la présence d'un taux anormalement élevé de tritium lors d'un prélèvement fait par une association en 2019.

Après plus de mille prélèvements et une explosion des coûts, l'IRSN a estimé qu'il était mieux d'arrêter.

Les explications de Marc Gleizes, adjoint au directeur de l'environnement de l'IRSN.