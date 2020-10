Euramétha, Technocentre régional de méthanisation, une première en France

Fin septembre, a été présenté au public Euramétha, le nouveau Technocentre régional de méthanisation, près d’Arras.

Un centre d’innovation, de formation et de production de gaz injecté, à partir des déchets agroalimentaires et de matières agricoles, qui alimentera 2000 foyers. Coût de l'investissement de ce projet rev3 : 17 MEuros.

Une première en France qui devrait accélérer la filière régionale.



Rencontre avec Pierre Forgereau président de la société Eurametha ( société composée de deux partenaires privés : Engie et Véolia et de deux partenaires publics : la Communauté Urbaine d’Arras et le SMAV, syndicat mixte Artois valorisation) qui porte le projet.