Euro 2021: c'est parti !

Euro de football: les Bleus sur la liste des favoris

Roland Garros, et maintenant l'Euro de football. Le sport de haut niveau semble reprendre des couleurs après un an d'arrêt quasi total. La 16ème édition du Championnat d'Europe de Football débute vendredi 11 juin. Même si le contexte est meilleur qu'il y a un an, la situation sanitaire va impacter grandement le quotidien des 24 équipes en compétition, ainsi que celui des spectateurs. Il n'en reste pas moins que cela représente une bouffée d'oxygène pour les amateurs du ballon rond, trois ans après la Coupe du Monde en Russie, remportée par la France.

Sur le plan sportif, les Bleus de Didier Deschamps figurent en tête des favoris. Même si la France fait partie du “groupe de la mort” des poules avec le Portugal, le tenant du titre, la Hongrie et l’Allemagne, les Bleus ont leur chance, comme l'explique sur RCF Vincent Duluc, le “Monsieur foot” du journal L’Equipe.



La foi des joueurs comme source de motivation

De nombreux joueurs de cet Euro mettent en avant leur foi comme source de motivation et d’énergie. La foi comme force mentale et spirituelle en complément de l’engagement sportif, c'est une évidence pour Joël Thibaut, l’aumônier de nombreux sportifs de haut niveau. Parmi, les joueurs tricolores qui n’hésitent pas à afficher leur foi, il y a Olivier Giroud. Interrogé par RCF, il s'explique sur l'importance de sa foi au quotidien.

Parmi les autres joueurs à suivre au sein de l'effectif de Didier Deschamps, il y a bien sur le revenant Karim Benzema, mais également N'Golo Kanté. Le milieu de terrain tricolore a réussi une très belle saison avec son club de Chelsea. Il est devenu indispensable aux Bleus et s'il se comporte bien durant l'Euro il pourrait même décrocher le graal, le ballon d'or !

Les Bleus débuteront leur compétition mardi, face à l'Allemagne. Coup d'envoi à 21h !