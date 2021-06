EVANGILE DU 04 JUIN ANDRE DAVENEL lu par BERTRAND JARDIN

Reconnaissons que ce bref passage d’Evangile a des propos bien ‘obscurs.L’argumentation est bien

difficile à saisir pour celui qui n’est pas habitué aux ‘arguties’ des rabbins.

Pour nous, aujourd’hui,nous contemplons un Jésus qui prend la parole dans le Temple,en

‘enseignant’,à la suite d’affrontements,avec les scribes et les ‘anciens’ :ils l’interpellent sur son

‘identité’…Il est vrai que Marc se plait à ouvrir diverses ‘pistes’ :ainsi,certains le reconnaissent

comme un prophète, d’autres comme le’ Messie’ et un lépreux l’appelle ‘ Fils de DAVID’.. ; si bien

que l’on a l’impression que Jésus semble vouloir EBRANLER leurs certitudes sur son identité.Il laisse

entendre que le ‘Messie’ attendu’ et au-delà de tout ce que nous pouvons penser et dire de lui..

Il nous arrive,peut-être d’entretenir une image de Dieu qui ne soit pas fidèle à la réalité…

Il est bien connu que les musulmans attribuent à Dieu plus de 99 noms(pour mieux en exploiter la

richesse inépuisable de son identité !)..Et,dans le Nouveau Testament,plusieurs noms sont donnés à

Jésus,notamment,comme ici’Fils de David, Seigneur…; et surtout,le mot’Fils de Dieu’ court d’un bout

à l’autre dans l’Evangile de Marc……Et Jésus sera reconnu par…les démons,par un paien,et près de la

croix,par un Centurion’ Vraiment cet homme est le Fils de Dieu :’

Ce qui est important pour nous à retenir c’est ceci :’Jésus est Fils’ d’une manière unique..

Et remarquons (à la fin de notre passage’ :la foule nombreuse l’écoutait avec plaisir…’)..

Jésus est Fils et NOUS AUSSI nous sommes FILS du PERE….. Rappelons le mot célèbre de ST

Irénée :’La gloire de Dieu,c’est l’homme vivant’, et la vie de l’Homme ,c’est de VOIR DIEU «

Alors,prenons le temps d’écouter,avec PLAISIR la parole de DIEU, pour entendre Dieu nous dire :’Tu

es mon Fils Bien aimé…’Nous n’en finirons jamais de découvrir PLEINEMENT ce que signifie’ pour

nous’Me voici,Père, pour faire ta volonté.’

Seigneur, comme la foule nombreuse prenait plaisir à ECOUTER TA PAROLE,donne-nous,encore et

encore,cette SOIF de mieux méditer chaque jour ton ENSEIGNEMENT,pour mieux te connaitre et

faire connaitre ton message de Bonheur et le mettre en pratique.. ; pour le bonheur de tous. Amen.