EVANGILE DU 1 FEVRIER REMY SENANT

Ce passage de l’Évangile selon Saint Marc nous rappelle l’existence de tous ces

esprits déchus qui rôdent dans le monde pour la perte des âmes. Croyons-nous encore

à l’existence de Satan et de tous ces êtres spirituels, pourtant créés bons par le

Seigneur, et qui, à la suite de Lucifer, se sont révoltés contre Dieu en disant : « Je ne

servirai pas ! », n’admettant pas d’avoir Dieu pour maître, n’admettant pas de se

référer à son autorité de Créateur. Notre monde, aujourd’hui, ne refuse-t-il pas lui aussi

d’avoir Dieu pour Maître et Créateur quand il se fabrique des lois totalement contraires

à la Loi Naturelle, en complète opposition à la Loi Divine ?

Ce passage nous laisse entendre que le nombre de ces esprits mauvais est

incalculable, et qu’ils disposent d’une force dévastatrice. Ce sont des esprits de mort :

le possédé vit parmi les tombeaux, se blessant en permanence, et personne ne peut le

maîtriser, personne ne peut le raisonner. Les porcs eux-mêmes, sous leur influence,

vont se précipiter dans la mer et périr. L’homme qui se laisse posséder par ces esprits

maléfiques, risque sa vie, et pas seulement sa vie physique, il risque de finir dans la

mort éternelle, ce que l’Église appelle l’Enfer, ce lieu de désolation éternelle, contre

lequel Jésus nous met en garde à longueur d’Évangile.

Les démons reconnaissent, comme il l’est rapporté plusieurs fois dans les

Évangiles, que Jésus est le Fils de Dieu, mais ils le reconnaissent comme un

adversaire, et non comme Celui qui vient pour sauver l’humanité. Celui qui reconnaît

Jésus comme Sauveur, s’empresse de le suivre, en respectant amoureusement et

intégralement le Décalogue, sans omettre un seul des commandements.

Nous voyons ici, comme dans bien d’autres passages, que Jésus est plus fort que les

esprits impurs, il délivre le possédé qui revient à la raison. Mais les gens préfèrent

leurs porcs à la délivrance du possédé. Notre monde n’est-il à l’image de ces gens ? Le

Fils de Dieu, le tout Amour dérange tous ceux qui se prennent pour des dieux en

prétendant, au nom de je ne sais quelle liberté, avoir doit de vie et droit de mort sur les

enfants à naître. En considérant comme un progrès l’union de deux personnes du

même sexe. En imposant les lois contre nature, à l’opposé de la volonté de Dieu, qui se

votent ces derniers temps.

À l’image du possédé délivré, laissons-nous ramener à la raison, et, comme lui,

demandons la Grâce de demeurer chaque instant de notre vie en compagnie de Jésus,

afin qu’il puisse faire de chacune et chacun d’entre nous un témoin intrépide de la

Bonne Nouvelle de l’Évangile, illuminant de la lumière du Ressuscité les ténèbres

intenses qui recouvrent notre monde aujourd’hui. Amen.