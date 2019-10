EVANGILE DU 10 OCTOBRE NAOMI BUICK

En réponse à la demande de ses disciples de leur apprendre à prier, Jésus leur

apprend la prière que nous appelons le Notre Père, mais il ne s’arrête pas là. Il

poursuit son enseignement sur comment prier en leur disant qu’il faut continuer

à demander à Dieu ce dont on a besoin sans se gêner.

Pour illustrer cette façon de prier sans vergogne, Jésus raconte une histoire.

C’est une histoire particulière où chacun qui l’écoute peut se mettre à la place du

personnage principal dans l’histoire. Jésus dit : imaginez que vous avez un ami –

un bon ami, chez qui vous osez frapper à la porte au milieu de la nuit. Ce n’est

plus l’heure de rendre visite ou de recevoir des visiteurs. La porte est fermée à

clé mais il y a une urgence – un autre ami est arrivé chez vous en plein milieu de

la nuit et fatigué de la route, il a besoin de manger.

Cet ami chez qui vous allez ne veut pas vous ouvrir la porte qui est déjà fermée

à clé. Il est déjà au lit. Ses enfants dorment et il ne faut pas les réveiller...

Laisse-moi tranquille ; j’ai besoin de me reposer. Même votre meilleur ami n’a

pas envie de vous ouvrir la porte en pleine nuit. Mais comme avez vraiment

besoin de ce pain, vous insistez ! Et encore et à nouveau, jusqu’à ce que votre

ami dise oui. Comme un petit enfant qui réclame quelque chose à sa maman ou à

son papa en espérant qu’ils changent d’avis. Finalement votre ami finit par vous

ouvrir la porte – parce que vous continuez à demander sans vous gêner.

Si nous avons cette même insistance dans nos prières, nous dit Jésus, Dieu

répondra à nos prières, non pas parce qu’il craque mais parce qu’il est Dieu ;

parce qu’il est bon ; parce qu’il nous aime.

Quand il a fini de raconter cette histoire Jésus dit « demandez, et on vous

donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez à la porte, et on vous ouvrira. »

Demandez, cherchez, frappez : Jésus prononce ces 3 verbes à la forme

impérative. Il ne s’agit pas d’une action à accomplir en une seule fois de façon

immédiate et puis c’est fini. C’est une action continue et répétée, une action

habituelle. On pourrait dire : « Demandez sans cesse et on vous donnera,

cherchez sans cesse et vous trouverez, frappez sans cesse et on vous ouvrira. »

C’est comme cela qu’il faut prier – demander sans cesse. Il ne faut pas avoir

peur de fatiguer Dieu... Nous pouvons prier à Dieu à n’importe quelle heure du

jour ou de la nuit. A la différence de l’ami dans l’histoire, il n’y a pas de

moment où Dieu ne veut pas nous écouter.

5Jésus leur dit encore : « Si l’un de vous a un ami et qu’il aille le trouver au

milieu de la nuit pour lui dire : “Mon ami, prête-moi trois pains,

6parce qu’un de mes amis m’est arrivé de voyage et je n’ai rien à lui offrir”,

7et si l’autre, de l’intérieur, lui répond : “Ne m’ennuie pas ! Maintenant la porte

est fermée ; mes enfants et moi nous sommes couchés ; je ne puis me lever pour

te donner du pain”,

8 je vous le déclare : même s’il ne se lève pas pour lui en donner parce qu’il est

son ami, eh bien, parce que l’autre est sans vergogne, il se lèvera pour lui donner

tout ce qu’il lui faut.

9« Eh bien, moi je vous dis : Demandez, on vous donnera ; cherchez, vous

trouverez ; frappez, on vous ouvrira.

10En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et à qui frappe on

ouvrira.

11Quel père parmi vous, si son fils lui demande un poisson, lui donnera un

serpent au lieu de poisson ?

12Ou encore s’il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion ?

13Si donc vous, qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants,

combien plus le Père céleste donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux qui le lui