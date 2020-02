EVANGILE DU 11 FEVRIER REMY SENANT

Marc 7, 1-13

« Ce peuple m’honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi » Notre foi

chrétienne ne consiste pas à respecter une règle, aussi juste soit-elle, et aussi nécessaire

pour bien vivre en communauté. La foi chrétienne est avant tout une histoire d’amour,

une histoire d’amour entre Dieu et son peuple, une histoire d’amour entre un peuple et

son Dieu. Si la règle est nécessaire, voire indispensable, l’important n’est pas la règle,

l’important c’est l’amour que chacun met dans l’accomplissement de la règle.

Jésus dénonce régulièrement l’hypocrisie d’une partie de ses auditeurs. L’amour de

Dieu pour chacune de ses créatures est sans hypocrisie, c’est un amour vrai, un amour

total et définitif. Et Dieu mérite de nous, en retour, un amour aussi pur que le sien.

La Vierge Marie, dans ses nombreuses apparitions, ne cesse de nous encourager à

prier avec le cœur, à adorer avec le cœur. Et Jésus de son côté nous demande de prier,

non pas ostensiblement, mais dans le secret de notre cœur. Un jour un voyant

demandait à la Vierge Marie comment faire pour prier mieux, la Vierge Marie lui a

répondu : « pour prier mieux, il faut prier davantage. » On dit que c’est en forgeant

que l’on devient forgeron, c’est aussi en priant régulièrement, et assidument, que peu à

peu notre prière deviendra une prière avec le cœur, une prière de cœur à cœur.

« Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la

tradition de hommes » dit Jésus. Peut-être qu’à notre époque, davantage encore

qu’hier, il devient nécessaire de nous réapproprier les Commandements de Dieu ! En

effet, les lois humaines s’éloignent aujourd’hui d’une façon vertigineuse de la Loi

divine et des Commandements. Il est donc vital pour un chrétien de se remémorer les

Commandements de Dieu et ceux de l’Église. Il est facile de se laisser imprégner de

l’ambiance générale, on s’y habitue peu à peu, et on se dit : mais où est le mal ? Tout

le monde le fait, et de plus c’est légal… Aujourd’hui, combien de comportements

rentrent dans le cadre de la loi civile, et sont pourtant en totale contradiction avec la

Loi divine, et de graves offenses faites à notre Dieu.

Or la Loi divine, hier, aujourd’hui et demain est immuable. Mais aujourd’hui on

appelle bien ce qui est mal, on appelle mal ce qui est bien, et on se rassure en se disant

que de toute façon le bien et le mal sont toujours un peu mêlés. Il n’en reste pas moins

que nous devons appeler bien ce qui est bien, et mal ce qui est mal, sans aucune

confusion, sans aucune concession. Le démon se délecte de nos approximations, de la

confusion, n’oublions jamais qu’il est le menteur, le diviseur, et que, de plus, il est très

intelligent, et n’a pas de mal à nous tromper si nous n’y prenons garde. Amen.