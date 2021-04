EVANGILE DU 13 AVRIL PIERRE GIAUME

Pas toujours simple de suivre Saint-Jean tout au long de son évangile, qui plus

est lorsqu’il nous parle de l’Esprit Saint, cette personne méconnue et par

essence insaisissable de la Trinité. Dans l’écriture, l’Esprit Saint est tantôt

représenté sous la forme d’une colombe, d’une flamme, d’une langue de feu,

d’un souffle ou d’un vent comme c’est le cas dans notre évangile du jour. C’est

une personne méconnue et cependant omniprésente : c’est lui qui vient sur

Marie lors de l’annonciation par la voix de l’ange Gabriel, lui qui descend sur

Jésus lors de son baptême, ou encore lui qui est reçu par les apôtres après la

résurrection du Christ. Omniprésent certes, mais aux appellations très

diverses : paraclet, consolateur, défenseur, esprit de vérité, de sagesse, de

lumière, d’adoption, ou même Esprit de Dieu. Tout ça en une personne, quel

programme !

J’avoue avoir personnellement beaucoup de mal à me représenter l’Esprit

Saint. Les figures du Père et du Fils me sont plus accessibles, plus familières.

Pourtant l’Esprit Saint est une personne essentielle de la Trinité. Il est

techniquement toujours avec nous et il nous faut l’invoquer régulièrement, le

laisser insuffler nos vies.

Revenons à notre page d’Évangile : Nicodème est une sorte de « savant

religieux » de l’époque, qui semble bel et bien butter sur les explications de

Jésus lorsque celui-ci évoque le cœur à cœur des hommes avec Dieu. Nous ne

sommes plus dans l’action, dans la prière mécanique ou dans l’intelligence

purement humaine : ce que Jésus évoque est de l’ordre de la relation d’intimité

avec Dieu, sachant que cette intimité ne peut se développer qu’avec l’action de

l’Esprit-Saint en notre cœur.

Encore faut-il lui laisser toute la place qu’Il mérite, croire à sa puissance et

répondre à ses appels pour mener notre vie en Dieu.

Ainsi la question qui se pose à nous aussi aujourd’hui à travers ce texte de

Saint-Jean serait peut-être la suivante : quelle est notre véritable relation à

l’Esprit Saint ?

Pas facile d’y répondre, d’autant que Jésus évoque la difficulté de prévoir et de

connaître l'action du Saint-Esprit car en réalité : « Il souffle où il veut ».

Ainsi et alors que nous cheminons vers la Pentecôte, cette fête où l’Esprit-Saint

sera tout particulièrement célébré, je vous proposerais bien un petit exercice :

1. Choisissons-nous une représentation personnelle du Saint-Esprit

2. Donnons-lui un nom parmi tous ceux déjà présents dans la Bible

3. Invoquons-le au moins une fois par jour dans notre vie familiale, notre

vie professionnelle ou notre vie de Foi, afin qu’Il vienne nous guider

Allez, je me jette à l’eau : je vais choisir de me représenter l’Esprit Saint comme

un vent d’été, doux et chaud et je l’appellerai « Défenseur ».

Alors viens Esprit-Saint, viens imprégner de ton souffle ma vie, mes décisions,

mes relations aux autres et mon cœur à cœur avec Dieu. Viens renouveler ce

qui est mort en moi. Viens adoucir mes paroles. Viens éclairer mon âme. Viens

protéger mon travail et aussi mon repos. Viens bénir les êtres qui me sont

chers. Viens transformer ma vie.

Bref : Veni Sancte Spiritus !

Je vous souhaite à toutes et à tous une belle journée inspirée par l’Esprit Saint.

Prenez soin de vous et de vos proches.