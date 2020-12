EVANGILE DU 13 DECEMBRE REMY SENANT

Jn 1, 6-8.19-28



Dans ce passage de l’Évangile selon Saint Jean, les mots ‘témoin’, ‘témoignage’,

sont répétés 4 fois, insistant sur l’importance du témoignage. Jean Baptiste est venu,

nous dit Saint Jean, pour rendre témoignage à la lumière. « Vous êtes la lumière du

monde. » disait Jésus à ses disciples. Le disciple n’est pas la lumière du monde par lui-

même, mais il doit l’être avec la grâce de son Maître : par ses paroles et par ses actes.

Le suprême témoignage pour le Croyant, c’est le témoignage du martyre. Et en cela

Jean Baptiste fut témoin de la Lumière et de la Vérité jusqu’au bout, jusqu’à donner sa

vie précisément pour avoir témoigné de la Vérité.

« Es-tu le Prophète ? » demandaient les prêtres et les lévites à Jean Baptiste. À quoi

Jean Baptiste a répondu très justement : je ne le suis pas. En effet la question telle

qu’elle était présentée par les Juifs signifiait : « Es-tu le Messie ? » Jean Baptiste

n’était pas « le Prophète » il était cependant ‘prophète’ puisqu’il témoignait de la

présence de la Lumière, de cette présence, encore incognito, du Messie de Dieu, parmi

les hommes.

Jean Baptiste avait été envoyé par Dieu, pour appeler à la conversion, et de ce fait il

avait pleinement qualité de prophète. Chaque être humain lors de son Baptême devient

lui aussi Prêtre, Prophète, et Roi. Par notre Baptême nous sommes tous devenus

prophètes. Tout baptisé a de ce fait mission d’être témoin de la Lumière, d’être témoin

de l’amour de Dieu pour tout être humain, et d’annoncer la radicalité de l’Évangile, à

temps et à contre temps. Et nous savons bien que témoigner de la Vérité, cela dérange,

parce que la vérité n’est pas en adéquation avec l’esprit du Monde, elle est même, de

plus en plus, en grande contradiction avec l’esprit du Monde.

Voila pourquoi Jean Baptiste a répondu à ses interlocuteurs : « Je suis la voix de

celui qui crie dans le désert : Redressez le chemin du Seigneur. » Le prophète

d’aujourd’hui ne peut que répéter inlassablement cette même demande : ‘Redressez le

chemin du Seigneur’, tant notre monde s’écarte dangereusement de la Vérité, de la

Lumière, tant il s’écarte de Dieu qui veut pourtant son bonheur.

Nos lois humaines s’écartent de plus en plus de la loi naturelle, de la Loi divine.

Nous sommes en train de construire un monde sans Dieu, nous nous laissons aveugler

par Satan qui nous fait appeler ‘progrès’ ce qui est en horreur aux yeux de Dieu.

Alors, soyons témoins, soyons prophètes, comme Jean le Baptiste, par nos paroles,

par nos actes, par une prière de plus en plus intense, et n’acceptons aucune

compromission avec l’esprit du Monde. Dieu ne nous abandonnera jamais mais il veut

faire ‘avec nous’, il veut remporter la victoire, mais ‘pas sans nous’. Amen.