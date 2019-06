EVANGILE DU 13 JUIN JEAN-PIERRE POMMIER

Lectures de la messe

Première lecture

« Dieu a lui-même brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de sa gloire » (2 Co 3, 15 – 4, 1.3-6)

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens

Frères,

aujourd’hui encore,

quand les fils d’Israël lisent les livres de Moïse,

un voile couvre leur cœur.

Quand on se convertit au Seigneur,

le voile est enlevé.

Or, le Seigneur, c’est l’Esprit,

et là où l’Esprit du Seigneur est présent,

là est la liberté.

Et nous tous

qui n’avons pas de voile sur le visage,

nous reflétons la gloire du Seigneur,

et nous sommes transformés en son image

avec une gloire de plus en plus grande,

par l’action du Seigneur qui est Esprit.

C’est pourquoi, ayant reçu ce ministère par la miséricorde de Dieu,

nous ne perdons pas courage.

Et même si l’Évangile que nous annonçons reste voilé,

il n’est voilé que pour ceux qui vont à leur perte,

pour les incrédules dont l’intelligence a été aveuglée

par le dieu mauvais de ce monde ;

celui-ci les empêche de voir clairement, dans la splendeur de l’Évangile,

la gloire du Christ, lui qui est l’image de Dieu.

En effet, ce que nous proclamons,

ce n’est pas nous-mêmes ;

c’est ceci : Jésus Christ est le Seigneur ;

et nous sommes vos serviteurs, à cause de Jésus.

Car Dieu qui a dit :

Du milieu des ténèbres brillera la lumière,

a lui-même brillé dans nos cœurs

pour faire resplendir la connaissance de sa gloire

qui rayonne sur le visage du Christ.

– Parole du Seigneur.

Psaume

(84 (85), 9ab.10, 11-12, 13-14)

R/ La gloire du Seigneur habitera notre terre. (cf. 84, 10b)

J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ?

Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses fidèles.

Son salut est proche de ceux qui le craignent,

et la gloire habitera notre terre.

Amour et vérité se rencontrent,

justice et paix s’embrassent ;

la vérité germera de la terre

et du ciel se penchera la justice.

Le Seigneur donnera ses bienfaits,

et notre terre donnera son fruit.

La justice marchera devant lui,

et ses pas traceront le chemin.

Évangile

« Tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement » (Mt 5, 20-26)

Alléluia. Alléluia.

Je vous donne un commandement nouveau,

dit le Seigneur :

« Aimez- vous les uns les autres,

comme je vous ai aimés. »

Alléluia. (cf. Jn 13, 34)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là,

Jésus disait à ses disciples :

« Je vous le dis :

Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens,

vous n’entrerez pas dans le royaume des Cieux.

Vous avez appris qu’il a été dit aux anciens :

Tu ne commettras pas de meurtre,

et si quelqu’un commet un meurtre,

il devra passer en jugement.

Eh bien ! moi, je vous dis :

Tout homme qui se met en colère contre son frère

devra passer en jugement.

Si quelqu’un insulte son frère,

il devra passer devant le tribunal.

Si quelqu’un le traite de fou,

il sera passible de la géhenne de feu.

Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l’autel,

si, là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi,

laisse ton offrande, là, devant l’autel,

va d’abord te réconcilier avec ton frère,

et ensuite viens présenter ton offrande.

Mets-toi vite d’accord avec ton adversaire

pendant que tu es en chemin avec lui,

pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge,

le juge au garde,

et qu’on ne te jette en prison.

Amen, je te le dis :

tu n’en sortiras pas

avant d’avoir payé jusqu’au dernier sou. »

– Acclamons la Parole de Dieu.

Nous sommes dans l'Evangile selon saint Matthieu, après le prologue à la mission de Jésus qui nous présente son enfance puis son baptême. Avec ce chapitre 5, nous entrons dans le sermon sur la montagne où Jésus inaugure le Royaume des Cieux après avoir préalablement opéré des guérisons et enseigné dans les synagogues.

L'extrait que nous venons d'entendre est au début du corps de ce sermon sur la montagne. Pour bien comprendre ce que Jésus veut nous dire, il faut se remémorer ce qu'Il a dit dans le verset 17, entendu hier : "Ne pensez pas que je sois venu abolir la Loi ou les Prophètes : je ne suis pas venu abolir, mais accomplir."

Ce verset nous renvoie au chapitre 4 de saint Luc (verset 21), au début de la vie publique de Jésus, quand, à la synagogue de Nazareth, après avoir lu un passage du prophète Isaïe, Il déclare : "Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous venez d’entendre."

Jésus accomplit les Ecritures en paroles et en actes.

En actes, c'est la réponse faite aux deux envoyés de Jean-Baptiste qui Lui posent la question : (Mt 11, 3) Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? » (04) Jésus leur répond : « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez : (05) Les aveugles retrouvent la vue, et les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent, les morts ressuscitent, et les pauvres reçoivent la Bonne Nouvelle."

Jésus accomplit les Ecritures en paroles : Il annonce la Bonne Nouvelle du Salut.

Comme pour un article sur internet, il nous est proposé d'aller plus loin car Jésus va au-delà de la Loi et des Prophètes, Il va au-delà du légalisme, Il est dans l'Amour. Si le légaliste imite Jésus et va plus loin, alors il devient juste, il fait la volonté de Dieu qui est Amour. Sa justice dépasse celle des scribes et des pharisiens et il peut entrer dans le royaume des Cieux.

Concrètement, Jésus nous explique comment faire dans six antithèses "Il vous a été dit et Moi Je vous dit". La première aujourd'hui est sur le commandement "Tu ne tueras pas". Jésus nous enseigne à ne pas laisser pourrir une situation qui mène à cette tentation mais à anticiper en éradiquant les germes de l'homicide : la colère, l'insulte, l'hostilité. Dès le moindre différend, dès la moindre dispute, il faut se réconcilier au plus vite

Ce n'est pas pour rien que l'Eglise nous conseille de nous confesser une fois par mois ! Cela nous permet de nous réconcilier avec Dieu mais pas seulement. Nous repartons avec la force du Saint Esprit pour aller nous réconcilier avec nos frères … et avec nous-mêmes !

Alors, nous ne sommes plus concernés par le juge et la prison.

Mais nous pouvons aller tous ensemble à l'autel, avec nos frères, présenter notre offrande à Notre Père.

Ressources :

L'autre conseil, examen de conscience chaque soir

Au séminaire, un vieux professeur nous rappelait l’importance vitale de l’examen de conscience à chaque fin de journée. Il s’agissait de circonscrire durant cinq minutes silencieuses, à l’aune du jour qui s’échappe, ce qui mériterait d’être corrigé, amendé ou poursuivi le lendemain. Il conseillait en somme de « se remettre en cause » chaque soir. « Y compris quand tout va bien ? » lui demandais-je l’air taquin. « Surtout quand tout va bien »me répondit-il, comme pour mieux insister.

Extrait de :

https://www.valeursactuelles.com/clubvaleurs/societe/le-journal-de-pere-...

[Le journal de père Danziec] Campagne sans fin

Par Père Danziec

Publié le 30/05/2019 à 16:21

C’est un prêtre trentenaire qui exerce son sacerdoce en province. Chaque semaine pour Valeurs actuelles, le père Danziec (son nom a été modifié) raconte depuis son presbytère ce qu’il observe des hommes et de notre société. Quatrième épisode cette semaine, un week-end d'élection européenne.

L'expérience montre que la pratique régulière du sacrement de réconciliation aide énormément à pardonner aux autres et à soi-même.