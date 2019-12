EVANGILE DU 14 DECEMBRE MARIE THERESE MARCHAND

Pour mieux comprendre ces versets que nous venons d'entendre, il faut lire ceux qui les

précèdent ; Matthieu y décrit la transfiguration de Jésus ; Pierre, Jacques et Jean qui y assistent voient leur

Maître éblouissant de lumière, s'entretenir avec Moïse et Elie, les représentants de la Loi et du

prophétisme ....

Qu' Elie doive revenir, c'est ce qu' affirme Malachie , le dernier des prophètes cités dans nos

bibles ; son livre se termine par ce message de Dieu : « avant que vienne le jour du Seigneur ... je vais

vous envoyer le prophète Elie »... les disciples comprennent bien que si Elie doit revenir, il s'agit de

quelqu'un investi de la même mission et non du prophète lui-même ... en quoi Jean Baptiste ressemble t' il

à Elie ?.... Comme Elie , Jean s'est retiré au désert et là dans la solitude et la nudité, il reçoit les foules

qui viennent à lui et il les appelle à se convertir , à manifester leur désir de changement par la purification

dans l'eau du Jourdain.... Comme Elie s'attaquant aux faux prophètes, il ne craint pas les reproches

cinglants, vis à vis de ceux qui viennent vers lui avec une intention fausse... comme Elie il annonce la

miséricorde de Dieu, toujours prêt à pardonner à son peuple, à le relever ...

De ces versets, de ces deux visages d' Elie et de Jean Baptiste, je retire l'absolue nécessité de se

convertir .... c'est dans le repentir que nos cœurs s'ouvrent à la lumière et se rendent disponibles pour

accueillir le Christ et son message ... sur nos chemins aussi, il y a des prophètes ... on peut les rencontrer

dans ses parents, dans ses éducateurs, son conjoint , ses amis ... à partir de lectures , etc.

Que l'Esprit Saint nous donne d'accueillir la parole de tous ceux qui aujourd'hui n'ont de cesse de

nous appeler à une plus grande légèreté de vie, à la justice, au partage ! C'est ma prière ce matin.