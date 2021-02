EVANGILE DU 14 FEVRIER PIERRE GIAUME

Mes amis, je me permets de commencer mon commentaire du jour par une

petite anecdote personnelle : avec mon épouse il y a de cela une dizaine

d’années, nous passions notre week-end à Préfailles, charmant petit village qui

fait face à l’océan atlantique sur la côte de Jade. Le dimanche matin nous nous

rendons à la messe dans la chapelle même où nous nous sommes dit « oui

pour la vie » quelques années auparavant. Nous étions en plein hiver et nous

avions du mal à nous réchauffer au milieu d’une assemblée plutôt clairsemée.

Le prêtre qui officiait ce jour-là était le père Mickael. Un sacré personnage :

chevauchant sa moto dès que le temps le lui permettait, son look à la ville

ressemblait plus à celui d’un biker qu’à celui du Père Aubergé, joué par Patrick

Bouchitey dans le film « La vie est un long fleuve tranquille » d’Etienne

Chatilliez. Mais je me souviens comme si c’était hier de son homélie, qui parlait

de la confession et qui a complètement changé la vision que j’avais de ce

sacrement jusqu’alors.

Je dois en effet avouer que je ne me confessais que très rarement. Je me

trouvais ridicule à chaque fois que j’y allais. Mais le père Mickael m’a, en

quelque sorte, ouvert les yeux en cette froide matinée hivernale. Je vous

résume son propos en deux phrases : « Pourquoi vous encombrer avec orgueil

de vos péchés, alors qu’il suffit de laisser régulièrement le Seigneur vous en

libérer ? Et oui n’oubliez pas : la confession, c’est un merveilleux outil pour

recouvrer notre liberté en toute humilité ».

Eurêka ! Ma vie sacramentelle de chrétien venait de changer. Tout comme celle

de notre lépreux du jour qui a radicalement changé après sa rencontre avec

Jésus. Je vois dans la guérison relatée dans cet évangile une belle allégorie du

sacrement de réconciliation. Bravant l’interdit, ce lépreux fait tout d’abord

l’humble démarche d’aller rencontrer Jésus pour lui demander de l’aide. Il ne

vient pas avec orgueil réclamer un dû, mais bien comme un pêcheur qui se sait

et se reconnaît impur. Puis il s’abandonne à la volonté du Christ, le laissant

disposer de sa guérison dans une totale confiance. Et une fois guéri, il se met à

proclamer et répandre la nouvelle. La « bonne » nouvelle pourrions-nous

même ajouter.

A l’époque de Jésus, la lèpre était considérée comme rendant une personne

impure, qui devait alors être mise à l’écart du reste de la population. Une

exclusion sociale et religieuse qui se transformait en une mort lente et

douloureuse à tous points de vue.

Fort heureusement, nous n’avons plus aujourd’hui à nous préoccuper de la

lèpre au quotidien, puisque cette maladie ne sévit plus en France

métropolitaine depuis plusieurs siècles. Mais à bien y réfléchir, notre lèpre cela

pourrait être le péché de notre cœur. Ce péché qui nous éloigne du Seigneur et

de nos proches. Ce péché qui nous ronge de l’intérieur et qui nous exclut,

comme c’était le cas pour les lépreux au temps de Jésus.

La semaine prochaine démarre le temps du carême. Ce chemin de renaissance

qui nous amènera vers la lumière de Pâques. Nous avons tous quelque chose

du lépreux de St-Marc : alors puissions-nous être habités par le désir profond

de nous débarrasser de nos propres lèpres, et ainsi avancer dans la confiance et

avec humilité vers le Seigneur. Puissions-nous prendre le temps d’aller nous

confesser, de recevoir ce sacrement qui libère. Puissions-nous laisser le Christ

poser son regard d’amour sur nous.

Prenez soin de vous et de vos proches.