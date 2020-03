EVANGILE DU 14 MARS ISABELLE LAURENT

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc

En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l’écouter.

Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui :

« Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux ! »

Alors Jésus leur dit cette parabole :

« Un homme avait deux fils.

Le plus jeune dit à son père :

“Père, donne-moi la part de fortune qui me revient.”

Et le père leur partagea ses biens.

Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu’il avait, et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé, quand une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin.

Il alla s’engager auprès d’un habitant de ce pays, qui l’envoya dans ses champs garder les porcs.

Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs,

mais personne ne lui donnait rien.

Alors il rentra en lui-même et se dit :

“Combien d’ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim !

Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai :

Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi.

Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils.

Traite- moi comme l’un de tes ouvriers.”

Il se leva et s’en alla vers son père.

Comme il était encore loin, son père l’aperçut et fut saisi de compassion ;

il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit :

“Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi.

Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils.”

Mais le père dit à ses serviteurs :

“Vite, apportez le plus beau vêtement pour l’habiller,

mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds,

allez chercher le veau gras, tuez-le,

mangeons et festoyons,

car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie ;

il était perdu, et il est retrouvé.”

Et ils commencèrent à festoyer.

Or le fils aîné était aux champs. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s’informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit :

“Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras,

parce qu’il a retrouvé ton frère en bonne santé.”

Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d’entrer.

Son père sortit le supplier. Mais il répliqua à son père :

“Il y a tant d’années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres,

et jamais tu ne m’as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis.

Mais, quand ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées,

tu as fait tuer pour lui le veau gras !”

Le père répondit :

“Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi.

Il fallait festoyer et se réjouir ; car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie ;

il était perdu, et il est retrouvé !”

Pour quelqu'un qui cherche à obéir à la loi, Jésus ne fait pas bon genre : il fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux. Il raconte alors des paraboles de retrouvailles joyeuses : une brebis et une pièce d'argent retrouvées. Ici, c'est un fils perdu qui est retrouvé.

Un homme avait deux fils.

Dieu avait choisi Israël comme son fils premier né (Ex 22,3).

Le plus jeune fils part pour un pays lointain…

Comme Jésus est sorti du sein du Père pour venir dans le monde.

Ce plus jeune fils quitte son père, s'exile… Et vit une vie de désordre par rapport à la Loi. Il dilapide les biens du Père, distribue sans compter. Le Fils dépense toute sa fortune, prodiguant la miséricorde du Père aux hommes avec excès…

Et il vient à manquer. Il connait la faim, la soif… Il s'engage pour garder des porcs, comble de la dégradation pour un juif car le porc est considéré comme impur. Comme la croix l'est également, signe de la mort d'esclave.

Ce fils songe aux ouvriers de son Père qui, eux, ont du pain en abondance… Alors que lui il est en train de mourir loin de lui… en état de totale indignité.

Lui qui s'est dépouillé prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, et par son aspect était reconnu comme un homme, et il s'est abaissé jusqu'à la mort en croix (Ph 2, 7-8).

Alors il se lève, le même mot en grec que le verbe ressusciter...

Il se retourne vers le père,

il se met en route vers la maison de son père, qui se hâte de courir à sa rencontre le cœur crucifié de compassion,

le fils passant de l'état de déréliction à l'état de résurrection.

Et comme pour la brebis perdue et retrouvée, c'est enfin la joie des retrouvailles…Car Jésus n'est pas seul. Il a entrainé avec lui toute une multitude de pécheurs, ces hommes et ces femmes à la vie désordonnée par rapport à la Loi, qu'il attire par la miséricorde du Père à la vie avec Lui.

Le Père lui donne l'anneau, sceau de l'autorité. Et signe de l'alliance restaurée. Et les sandales qui sont la marque de l'homme libre, car il quitte sa condition d'esclave. C'est alors un festin de noces auquel tous sont conviés ! Tous sont appelés à se réjouir de ce retour vers le Père, y compris le Fils ainé.

Mais Israël ne comprend pas, se révolte et refuse d'entrer. Car lui a obéit aux exigences de la Loi. Il est resté fidèle…

Le Père le supplie d'entrer pour être avec Lui. C'est là, la joie essentielle.

Et c'est l'invitation à dépasser le juridisme, pour passer du faire-pour-le-Père à recevoir de Lui. Mais Israël n'a pas compris que le Père prenait soin de lui (Os 11). Car pour lui, une place se mérite. Or c'est la façon du Père de faire justice que de faire miséricorde à celui qui revient vers Lui.

Le fils ainé l'appelant "ton fils" n'a pas tort… Ce Fils-là est bien le Fils du Père… Et c'est justement cela qui lui fait scandale.

Il est pourtant appelé à recevoir le ressuscité comme frère, car si leur filiation est différente, elle est de source commune.

Seigneur, accorde-nous la grâce de te recevoir comme notre frère et à accueillir ton invitation à être avec toi.