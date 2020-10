EVANGILE DU 14 OCTOBRE MARIE THERESE MARCHAND

Commentaire de Luc 11/42-46





Je vais commencer par vous confier le témoignage de Jacques, informaticien, relu ces derniers jours; lui aurait pu faire partie de la bande qui recevait les remontrances de Jésus ...voici:

" pendant très longtemps Dieu a été pour moi un juge qui était toujours derrière moi pour m'empêcher de faire ce dont j'avais envie. Il me surveillait et comptabilisait mes faits et gestes. Il tenait un grand cahier avec deux colonnes: une colonne " plus" où il mettait un petit bâton à chaque fois que je faisais quelque chose de bien, et une colonne " moins"où il mettait un petit bâton à chaque fois que je faisais quelque chose de mal....

réflexe d'informaticien ! N'est-ce pas, Mais un jour !

"Et puis, au cours d'un week-end j'ai rencontré un groupe d'hommes et de femmes qui avaient une relation à Dieu tout à fait différente... ils annonçaient un Dieu Amour, Vie ... un Dieu Père au coeur de mère. De façon lumineuse, ils me semblaient vivre une intimité avec Dieu dans la confiance et la paix, dans une liberté, une vérité, et une joie contagieuses. Cela m'a percuté. Quelque chose s'est déchiré dans mon coeur. Moi aussi, je veux vivre cela, moi aussi je suis fait pour une relation à Dieu comme celle-là. Ce cri intérieur a été le point de départ d'un basculement complet dans ma relation à Dieu.... "

N'esr-ce pas ce retournement que Jésus voulait proposer aux pharisiens et aux hommes de loi: " vous passez à côté du jugement et de l'amour de Dieu" leur dit-il; n'est-ce pas ce qu'ils auraient dû enseigner !

et Jacques ajoute :" aujourd'hui, Dieu pour moi ce n'est plus un juge extérieur à moi

qui serait à m'épier sans cesse; c'est un vrai Père qui me connait bien, qui m'aime, qui me pardonne, qui ne souhaite que mon bonheur"....

Pour que Jacques puisse entrer dans cette vie nouvelle, il lui a fallu rencontrer des frères heureux, et heureux de donner leur confiance à Dieu.... Seigneur, avec l'Esprit-Saint que tu nous donnes, puissions-nous être de ceux-là, aujourd'hui, pour tous ceux que nous allons rencontrer ... c'est ma prière ce matin....



musique : " Tu es mon fils, mon enfant bien-aimé !"

disque 3 Roche d'or N° 7