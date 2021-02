EVANGILE DU 15 FEVRIER ANDRE DAVENEL lu par BERTRAND JARDIN

Les pharisiens réclament encore un signe,alors que Jésus avait déjà fait des guérisons,il avait

multiplié des pains pour nourrir la foule de 5.OOO personnes.A l’évidence,ils veulent le ‘mettre à

l’épreuve’…en cherchant du ‘sensassionnel’.Mais Jésus ne cède pas ‘au chantage’.Il a toujours refusé

le’ merveilleux’ :on le voit soupirer profondément… et gémir !...

Nous aussi,parfois,nous réclamons des signes toujours plus grands,plus probants…,notamment

lorsque Jésus ne semble pas répondre plus clairement à nos’ prières de demande’…Mais,seuls les

‘cœurs aimants’ s’ouvrent aux ‘signes du ciel’ ;seule la foi perçoit l’essentiel’ au-delà du visible…Pour

celui qui sait’ ouvrir les yeux’ et est attentif à l’action de Dieu…il y a de nombreux signes…mais

comme dit un proverbe :’Tout ce qui brille n’est pas or’….il nous faut de l’humilité,,de la simplicité….

Mercredi prochain,nous allons entrer dansle temps fort du CAREME. :temps fort de conversion, de

‘retournement… et jeudi prochain,en la fête de Bernadette Soubirous,,nous pourrons nous rappeler

ce qu’elle nous apprend :la pauvreté du cœur,l’humilité,,l’accueil dans la foi des’signes de

Dieu’…Bernadette n’avait jamais rien demandé d’extraordinaire…..Elle n’avait pas besoin d’un signe

venant du ciel !Comme Marie,elle était disponible aux surprises de Dieu et toujours prête à

l’imprévisible…

En ces temps difficiles que nous vivons,il est urgent de nous montrer SOLIDAIRES ET RESPONSABLES..

En cette période de crise sanitaire qui devient crise humaine( !:) demandons à l’Esprit Saint de nous

éclairer.

Que l’espérance soit plus forte que nos peurs.

Que la confiance soit plus forte que nos doutes.

Que la fraternité soit plus forte que nos replis sur soi et nos égoismes…

Amen.