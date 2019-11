EVANGILE DU 15 NOVEMBRE JEAN-PIERRE POMMIER

https://www.aelf.org/2019-11-15/romain/messe#messe1_lecture3

Lectures de la messe

Première lecture

« S’ils sont capables d’avoir une idée sur le cours éternel des choses, comment n’ont-ils pas découvert Celui qui en est le Maître ? » (Sg 13, 1-9)

Lecture du livre de la Sagesse

De nature, ils sont inconsistants,

tous ces gens qui restent dans l’ignorance de Dieu :

à partir de ce qu’ils voient de bon,

ils n’ont pas été capables de connaître Celui qui est ;

en examinant ses œuvres,

ils n’ont pas reconnu l’Artisan.

Mais c’est le feu, le vent, la brise légère,

la ronde des étoiles, la violence des flots,

les luminaires du ciel gouvernant le cours du monde,

qu’ils ont regardés comme des dieux.

S’ils les ont pris pour des dieux,

sous le charme de leur beauté,

ils doivent savoir

combien le Maître de ces choses leur est supérieur,

car l’Auteur même de la beauté est leur créateur.

Et si c’est leur puissance et leur efficacité qui les ont frappés,

ils doivent comprendre, à partir de ces choses,

combien est plus puissant Celui qui les a faites.

Car à travers la grandeur et la beauté des créatures,

on peut contempler, par analogie, leur Auteur.

Et pourtant, ces hommes ne méritent qu’un blâme léger ;

car c’est peut-être en cherchant Dieu et voulant le trouver,

qu’ils se sont égarés :

plongés au milieu de ses œuvres,

ils poursuivent leur recherche

et se laissent prendre aux apparences :

ce qui s’offre à leurs yeux est si beau !

Encore une fois, ils n’ont pas d’excuse.

S’ils ont poussé la science à un degré tel

qu’ils sont capables d’avoir une idée

sur le cours éternel des choses,

comment n’ont-ils pas découvert plus vite

Celui qui en est le Maître ?

– Parole du Seigneur.

Psaume

(Ps 18a (19), 2-3, 4-5ab)

R/ Les cieux proclament la gloire de Dieu. (Ps 18a, 2a)

Les cieux proclament la gloire de Dieu,

le firmament raconte l’ouvrage de ses mains.

Le jour au jour en livre le récit

et la nuit à la nuit en donne connaissance.

Pas de paroles dans ce récit,

pas de voix qui s’entende ;

mais sur toute la terre en paraît le message

et la nouvelle, aux limites du monde.

Évangile

« Le jour où le Fils de l’homme se révélera » (Lc 17, 26-37)

Alléluia. Alléluia.

Redressez-vous et relevez la tête,

car votre rédemption approche.

Alléluia. (Lc 21, 28)

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

En ce temps-là,

Jésus disait à ses disciples :

« Comme cela s’est passé dans les jours de Noé,

ainsi en sera-t-il dans les jours du Fils de l’homme.

On mangeait, on buvait, on prenait femme, on prenait mari,

jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche

et où survint le déluge qui les fit tous périr.

Il en était de même dans les jours de Loth :

on mangeait, on buvait,

on achetait, on vendait,

on plantait, on bâtissait ;

mais le jour où Loth sortit de Sodome,

du ciel tomba une pluie de feu et de soufre

qui les fit tous périr ;

cela se passera de la même manière

le jour où le Fils de l’homme se révélera.

En ce jour-là, celui qui sera sur sa terrasse,

et aura ses affaires dans sa maison,

qu’il ne descende pas pour les emporter ;

et de même celui qui sera dans son champ,

qu’il ne retourne pas en arrière.

Rappelez-vous la femme de Loth.

Qui cherchera à conserver sa vie la perdra.

Et qui la perdra la sauvegardera.

Je vous le dis :

Cette nuit-là, deux personnes seront dans le même lit :

l’une sera prise, l’autre laissée.

Deux femmes seront ensemble en train de moudre du grain :

l’une sera prise, l’autre laissée. »

Prenant alors la parole, les disciples lui demandèrent :

« Où donc, Seigneur ? »

Il leur répondit :

« Là où sera le corps,

là aussi se rassembleront les vautours. »

– Acclamons la Parole de Dieu.

Vendredi 15 novembre 2019, RCF Alpha, Évangile pour tous

Commentaire Évangile de Luc, ch 17 v 26 à 37

Bonjour à tous,

Le passage d'Évangile proposé aujourd'hui est à considérer dans la séquence de Luc sur trois jours.

Hier les Pharisiens ont demandé à Jésus quand viendrait le Royaume de Dieu et Jésus les met en garde ainsi que ses disciples contre les fausses annonces avant sa Passion.

Demain, Il nous dira de prier sans se décourager pour être prêt le moment venu car Il se demande s'Il trouvera la foi quand Il viendra.

Aujourd'hui, Il nous donne des éléments pour que nous soyons toujours attentifs et prêts pour le Royaume.

En bon pédagogue, Il s'appuie sur le passé que ses auditeurs connaissent bien : les épisodes de Noé et de Loth. En plein milieu de leur vie ordinaire, tous ceux qui ne se soucient pas de Dieu meurent sous un déluge d'eau ou de feu et de soufre.

Mais Dieu épargne les siens, soit en les mettant à l'abri dans l'arche soit en les faisant sortir de la ville qui va être détruite. Dans notre propre mémoire, nous pouvons aussi rappeler la protection divine des Israélites en Égypte ainsi que les nombreux témoignages contemporains d'assistance surnaturelle lors d'accidents ou cataclysmes. De plus, dans certains témoignages, nous voyons clairement les interventions manifestes de la Sainte Vierge Marie.

Dans le texte de Luc, Jésus déclare qu'il en sera ainsi dans les jours du Fils de l'homme. Alors Il nous donne des conseils pour faire le bon choix à ce moment-là : ne pas chercher à sauver sa vie en rentrant dans la maison ou en se retournant dans son champ. N'imitons pas la femme de Loth.

Car Jésus aborde enfin explicitement le jugement de Dieu, parfois loin de notre avis sur nous-mêmes et sur les autres. Apparemment dans la même situation, l'un est pris, l'autre pas. Il suffit de relire Ézéchiel ou Matthieu qui nous ont dit que Dieu sépare brebis et bouc, brebis et brebis. Nous serons jugés sur l'amour, sur le fait d'avoir donné ou pas un verre d'eau au pauvre que Jésus habitait.

Pour les travaux pratiques, je nous renvoie à la lettre aux Romains qui nous donne bien des exemples à suivre. Ce faisant, nous pourrons boire, manger, écouter RCF Alpha en Paix, gardant Jésus et Marie dans notre cœur.

Pour terminer, je reprends simplement la fin du Je vous salue Marie : Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort !

Et je vous souhaite une bonne préparation pour le moment le plus important de votre vie. Bonne continuation à tous!