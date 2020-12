EVANGILE DU 16 DECEMBRE JOSEPH BLANCHARD lu par Bertrand Jardin

me 16.12.20 Lc 7, 18b-23



« Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? »

Etonnante cette question de Jean le Baptiste à propos de Jésus. Jean et Jésus sont cousins. Jean ne semble pas au courant des paroles prononcées par sa mère Elisabeth à Marie sa cousine, toutes deux en attente d’un heureux évènement : « Comment m’est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne à moi ? », Marie, toi la mère de mon Seigneur ?

Adulte, Jean baptise sur les bords du Jourdain. Et Jésus vient vers Jean pour être baptisé. Jean a bien eu cette réaction d’interrogation : « C’est moi qui ai besoin d’être baptisé par toi, et c’est toi qui viens vers moi ? ». Jean baptise Jésus. Jean a bien vu son cousin sortir de l’eau, puis le ciel s’ouvrir, et à cet instant l’Esprit de Dieu descendre sur Jésus, en forme de colombe, tandis qu’une voix du ciel faisait entendre ces paroles : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. » Celui-ci est mon Fils bien-aimé !

Malgré tout, Jean s’interroge encore et toujours sur la messianité de Jésus. D’où sa question posée à Jésus. Or celui-ci répond immédiatement à la fois en sémite mais aussi en bon juif. En sémite, sa réponse est concrète : je guéris les aveugles, les boiteux, les sourds et je ressuscite les morts. En bon juif, en citant le prophète Isaïe évoquant l’ère messianique. C’est donc bien clair, qui donc guérit aveugles, boiteux, sourds, qui ressuscite les morts sinon le Messie lui-même ?

Quant à moi, au jour d’aujourd’hui, suis-je vraiment capable de décrypter les signes des temps ? Nous vivons une époque terriblement complexe et angoissante. Pourtant, dans les ténèbres opaques de ce contexte si anxiogène, il y a quand même cette lumière, une lueur d’espoir, des raisons d’espérer en des temps meilleurs, non pour me gargariser avec de faux semblant, des emplâtres, en me bourrant le crane de placebo, mais en osant regarder la réalité en face. Toi Jésus, par ta mort et ta résurrection, tu continues au XXI° siècle de guérir tous les malades, de sauver l’humanité.

Je le crois Seigneur, mais augmente ma foi.

Amen !