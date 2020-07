EVANGILE DU 17 JUILLET REMY SENANT

« Le Fils de l’homme est maître du sabbat » dit Jésus. « Le sabbat a été fait pour l’homme et non pas l’homme pour le sabbat » dira-t-il encore. Jésus nous invite à remettre les choses dans l’ordre de leur importance : le Fils de l’homme en tout premier, ensuite les fils des hommes, et enfin tout ce que Dieu a créé au service de l’homme, pour son bonheur, et pour lui donner les moyens de se préparer à sa réalisation ultime qui n’est autre que la sainteté.

Nous sommes tous appelés à la sainteté, cette sainteté nous a été acquise et rendue possible justement par le Fils de l’homme, par sa conception, sa nativité, sa vie cachée de charpentier à Nazareth, ses 3 années d’annonce de la Bonne Nouvelle, son agonie, sa passion, sa mort, sa descente aux enfers, sa résurrection, son ascension. C’est ce grand mystère que Jésus nous a laissé dans le Sacrement de son Eucharistie, un mystère qui donne le vertige si nous le contemplons tel qu’il est vraiment. C’est le mystère d’un Dieu qui s’est abaissé jusqu’au plus ténébreux de la condition de sa créature afin de la rétablir dans sa dignité originale. Et c’est ce mystère qui se réactualise à chaque Célébration de l’Eucharistie.

Si nous vivons en profondeur chacune de nos participations à la Sainte Messe, nous sommes présents chaque fois au pied de la croix avec Marie, Jean, les saintes femmes, et nous recueillons à chaque Eucharistie l’incalculable quantité de grâces que le Seigneur Jésus a répandues à ce moment-là du haut de la croix.

« Il y a ici plus grand que le Temple » dit Jésus. De même, au moment de la Sainte Messe, car Jésus y est en lui-même l’autel, le sacrifice et le sacrificateur. Quel insondable mystère ! À des années lumière du permis-défendu prôné par les pharisiens !

Jésus n’est pas venu abolir la loi, il le dira lui-même, mais il est venu pour l’accomplir, il est venu pour la mener à sa perfection. Il nous revient de choisir entre un légalisme qui risque d’être tout à fait stérile, et la loi d’amour qui nous conduit vers une vie surabondante, une loi exigeante, sans doute plus exigeante que les 613 préceptes de la loi juive, car la loi d’amour va souvent à l’encontre des désirs de notre humanité blessée, mais c’est la seule qui nous conduise au vrai bonheur, par Jésus, avec Jésus, et en Jésus.

Jésus, donne-nous d’accueillir sans réserve ta loi d’amour, donne-nous d’en vivre chaque instant de notre vie terrestre, afin de jouir un jour de la félicité éternelle en ta présence, pour ta plus grande gloire et pour notre plus grande joie. Amen.