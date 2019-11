EVANGILE DU 19 NOVEMBRE PIERRE GIAUME

Connaissez-vous au sein de votre famille ou parmi vos amis… un dénommé

Zachée ? A priori c’est peu probable puisque le prénom Zachée serait situé,

tenez-vous bien, au 370 642 ième rang des prénoms les plus donnés en France !

D’aucuns diront, voilà encore une preuve que ce nouveau testament, écrit il y a

plus de 2 000 ans, n’a plus rien de très « nouveau » aujourd’hui.

Et pourtant… Et pourtant, nous ne sommes pas collecteurs d’impôts mais Dieu

sait qu’il nous ressemble Zachée. Ou plutôt que nous lui ressemblons. Dieu sait

que son histoire est d’actualité et peut tout à fait résonner dans nos vies.

Zachée, c’est à la fois un miroir et aussi une magnifique preuve d’espérance.

Un miroir, parce que 20 siècles plus tard, nous pouvons tous nous reconnaître

en lui. Perdus dans la foule, nous sommes gagnés par la maladie de

l’indifférence alors que la société de consommation nous pousse

frénétiquement à amasser toujours plus de richesses. Est-ce que nous arrivons

réellement à dire stop, à faire une pause, à monter sur un grand arbre afin de

prendre un peu de hauteur pour nous laisser regarder par le Christ ?

Car c’est sans doute là que Zachée, petit, riche et détesté de tous, est aussi une

vraie preuve d’espérance. Malgré toutes ses faiblesses, Jésus lève les yeux vers

lui pour le rejoindre et l’aider à se relever. Je suis sûr que Jésus veut faire de

même avec nous tous, nous rejoindre dans notre singularité, pour nous aider à

nous mettre en mouvement.

Ce mouvement anime d’ailleurs Zachée dès que ce dernier a laissé Jésus entrer

dans sa vie. Il est joyeux, débout quand il s’adresse au Christ, et prêt à donner

la moitié de ses biens. Seulement la moitié de ses biens diront certains ? Mais

qui accepterait, aujourd’hui, de donner la moitié de ce qu’il possède pour

suivre Jésus ?

Ainsi l’histoire de Zachée demeure cruellement d’actualité aujourd’hui. Elle

nous redit à quel point le Christ veut nous sauver. Le Ressuscité veut et vient

demeurer chez nous, quoi qu’il en soit de notre péché. Il vient restaurer en

nous le goût de la relation à Dieu et celui de la relation aux autres. Nous étions

perdus, incapables de chercher Dieu et de vivre en fraternité. Mais le Christ

nous a réconciliés.

Nous avons tous reçu de merveilleux dons. A nous de les réveiller et de les faire

fructifier en nous mettant en mouvement tout comme Zachée en son temps.

Alors merci Seigneur pour tous les dons que tu as mis en nous. Merci de ton

regard bienveillant sur nos singularités. Tâchons de nous mettre en

mouvement pour toi, dès aujourd’hui. Tâchons de nous laisser convertir par la

bonne nouvelle.

Et pour finir un petit clin d’œil avec les paroles de la chanson écrite par

Mannick et Joe Ackepsimas il y a… 40 ans : « Tu m’as dit Zachée, descends de

ton arbre, aujourd’hui je vais chez toi. Tu m’as dit Zachée, prépare une table, je

vais manger avec toi ».