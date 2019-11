EVANGILE DU 20 NOVEMBRE PERE ANDRE DAVENEL lu par BERTRAND JARDIN

Cette parabole des mines rappelle un peu celle des’ 1O talents..Elle nous heurte car elle concerne le ‘Royaume de Dieu’. Cet homme de la grande noblesse parti pour se faire nommer ‘roi’.Mais ce roi n’est pas à l’image de notre Dieu.C ‘est un roi ‘violent’ qui prend des moyens radicaux,en éliminant ses ennemis.C’est un roi ‘injuste’qui creuse l’écart entre celui qui a’déjà’ et celui qui n’a rien. La ‘pièce d’or’,laissée parle roi à ses serviteurs est le signe de cette imense confiance faite à chacun. Dieu confie à tout homme une sorte de ‘CAPITAL à FAIRE FRUCTIFIER.Il remet les intérêts entre nos mains. A nous de faire fructifier ces dons et de répondre à sa ‘confiance’…. Celui qui a ‘PEUR’ de la mission confiée,qui cache son trésor,sans prendre le risque du’ développement’…..celui-là est rejeté car il n’a pas fait confiance … Comme dit le pape françois :’Cultiver et garder la création,cel signifie faire croitre le monde avec responsabilité,en le transformant,afin qu’ilsoit un ‘jardin,un lieu vivable pour TOUS’ Seigneur,toi qui es notre ROI ,tu as confié à chacun de nous une tâche à remplir, un ‘capital’ à faire fructifier….donne-nous le courage et l’imagination nécessaire pour accomplir notre ‘MISSION’,afin que ton régne vienne pour la ‘JOIE de tous les hommes !...