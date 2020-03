EVANGILE DU 21 MARS MARIE-THÉRÈSE MARCHAND

J' essaie de comprendre ce qu'avait Jésus dans le cœur lorsqu'il parlait à ses apôtres et ses

disciples en leur proposant cette parabole ....

le temple, lieu saint pour les juifs, lui l'appelait « la maison de mon Père »

ce pharisien, était l'image de ceux qui l'agressaient souvent, qui rejetaient son enseignement et lui

reprochaient sa proximité des gens qu'eux jugeaient pécheurs , impurs, tel Zachée , le publicain chez qui il

est allé loger ....

Jésus nous présente donc deux juifs qui se rendent à la maison de son père, et qui prient ;

il corse vraiment la dissemblance ! Le pharisien ne loue pas Dieu ; il se loue lui même ; vantant ses

mérites, il passe son examen et à coup sûr , il sera reçu, il aura mérité sa place au ciel...de plus, il se

compare et il méprise ce collecteur d'impôts qui est là un peu plus loin, derrière le pilier !

Ce qui m'étonne, c'est que Jésus ne nous dit même pas que le publicain décide de changer de vie ;

sa prière sera agréée par le Père car il se sera situé devant Lui en vérité... il se sait méprisé par beaucoup

de ses compatriotes, et pas toujours honnête ; et il demande à Dieu sa pitié....

Ce que je vais retenir de cette parabole, c'est qu'entrer dans la maison du Père, c'est avant tout

pour le regarder Lui, le Dieu tout amour, toute miséricorde ; c'est aussi y accueillir le frère ou la sœur qui

prient près de moi , ou avec moi, sans juger, sans me comparer et surtout me croire supérieure ... Dieu

seul voit le secret des cœurs ; si je vis ainsi , je crois que je quitterai l'église ou le temple apaisée,

confiante ...

en ce temps de Carême, la liturgie nous propose souvent de prier avec les psaumes de repentance

comme le psaume 50, par exemple ; avec vous ce matin, je redis ces versets : « mon Dieu, tu aimes la

vérité au fond de l'être, dans le secret, tu m'enseignes la sagesse... O Dieu, crée pour moi un cœur pur ».

musique : « crée en moi un coeur pur » Roche d'Or, N°3 du volume 4