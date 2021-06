EVANGILE DU 22 JUIN SARAH PERRIN

Imaginez un château aux allures de labyrinthe, un château avec des milliers de couloirs, passerelles. Des portes, de toutes tailles, formes et couleurs. Des portes qui donnent à l’extérieur, et d’autres auxquelles on accède après avoir emprunté des corridors et enfilades de pièces. Dans ce château, il y a une porte discrète, toute petite, difficile à trouver.

“elle est étroite, la porte,

il est resserré, le chemin

qui conduit à la vie ;

et ils sont peu nombreux, ceux qui le trouvent. »

Pour trouver cette porte, ce trésor, retrouvons notre âme d’enfant. L’espace de quelques instants. Ou davantage si nous en sommes capables. Le trésor, nous savons à peine ce que c’est. La vie en abondance ? le bonheur ? le paradis ? la vie éternelle qui commence sur terre ? Un enfant, lui, n’a pas besoin de savoir ce que contient le trésor pour le chercher de toutes ses forces. Il réclame des messages codés, une carte, des directions à suivre...

Pour trouver des indices, nous avons besoin d’écouter la Parole de Dieu, de nous nourrir de silence, de sacrements et de vie de prière. Quand il nous est difficile de poser un acte de foi, nous avons besoin de grands témoins, besoin de nous en inspirer. Besoin d’être focalisés sur la recherche de ce trésor.

Personne ne peut trouver cette porte s’il ne la cherche pas. S’il n’a pas la volonté d’avancer, de creuser, de fouiller. Trouver cette porte peut s’avérer très long parfois. Comme une quête qui dure... On se demande quoi faire pour trouver cette porte. Et une fois qu’on l’a trouvée, on s’aperçoit qu’elle est encore plus petite que ce que nous avions imaginé. Encore plus simple et discrète. Mince ! Pour y passer, il va falloir nous plier en quatre, ou retrouver la taille que nous avions à 4 ans. Ecraser notre orgueil, nous détacher du regard des autres, être dépendant de Dieu. On ne passe cette porte qu’avec un coeur de petit enfant. Une âme de tout-petit, qui s’abandonne à la tendresse de ses parents et savoure d’être dans leurs bras.

Nous ne sommes pas tous appelés à devenir de grands mystiques, à accomplir de grandes oeuvres ou réaliser des miracles de notre vivant. La plupart d’entre nous ont une vie très banale.

Ce qui est certain, c’est que nous sommes tous appelés à la sainteté, à chercher cette porte étroite et à y passer. Et tous ceux qui la cherchent finiront pas la trouver. Bonne chasse au trésor !