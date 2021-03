EVANGILE DU 23 MARS REMY SENANT

Aux pharisiens Jésus dit « Vous, vous êtes de ce monde ; moi, je ne suis pas de ce

monde. » Une autre fois, Jésus dira de ses disciples : « Le monde les a haïs, parce

qu’ils ne sont pas du monde. » Il est donc possible de vivre dans le monde, sans être du

monde, et c’est à cela que Jésus nous invite. Mais, nous prévient Jésus : « Si vous ne

croyez pas que moi JE SUIS, vous mourrez dans vos péchés. » Vivre de la vraie Vie

implique donc de croire en Jésus, c'est-à-dire d’adhérer à sa parole de Vérité.

La raison d’être de notre passage sur la terre n’est autre que de nous préparer au

Ciel. Et le Ciel restera toujours fermé à celui qui vit et persiste dans le péché, le Ciel

restera toujours fermé pour celui qui produit des actes qui conduisent à la mort de

l’âme et ne s’en repent pas. L’homme ne peut exister pleinement qu’en s’en référant à

celui qui se présente comme ‘JE SUIS’, et qui est le seul à exister par lui-même

puisqu’il est en lui-même la vie. Et ce ‘JE SUIS’, ce Jésus, voudrait tellement nous

faire vivre de sa Vie !

Combien d’êtres humains aujourd’hui prétendent vivre sans Dieu ! Combien de

décisions, combien de lois sont votées à l’encontre de la Loi naturelle ! Le Chrétien du

XXIème siècle se doit comme le dit Jésus d’être dans le monde sans être du monde. Il

est vrai que cela demande du courage et de la persévérance, mais Jésus nous prévient :

« Si vous pactisez avec le monde, vous mourrez dans votre péché. »

Que ces deux semaines de Carême, qu’il nous reste à vivre avant la grande Fête de

Pâques, soient pour nous le temps de nous poser la question de savoir quels sont les

liens qui nous attachent encore au ‘monde d’en bas’ comme dit Jésus dans cet

Évangile. Pour cela n’hésitons pas à relire les Commandements de Dieu et de l’Église,

nous serons peut-être surpris de découvrir que, l’habitude aidant, nos attaches au

monde d’en bas sont plus nombreuse que nous ne l’avions imaginé.

Ainsi, après avoir repéré sincèrement ce qui nous tient éloignés du ‘monde d’en

haut’ auquel nous devons aspirer et qui nous a été rouvert par Jésus lui-même, allons

sans plus tarder rencontrer un Prêtre, pour lui remettre notre fardeau, et lui demander

de nous pardonner au nom de Jésus.

Quelle joie au Ciel quand un pécheur revient vers son Seigneur, et quelle joie au

cœur du pénitent lorsque le Prêtre prononce les paroles de l’absolution : « Au nom de

Jésus, je te pardonne tous tes péchés ! » Amen.

Télécharger - examen_de_conscience_1.doc