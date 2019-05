EVANGILE DU 24 MAI MARIE-THERESE MARCHAND

Dans le chapitre qui précède ces versets, Jean montre Jésus préparant ses disciples à son départ....

son Heure est venue ....l' Heure de tout donner ... alors, c'est aussi l'heure de dire et redire l' ultime de son

message : "aimez-vous ... aimez-vous comme je vous ai aimés ".... mais qu'y a-t-il donc dans ce " comme

moi" ?

Eux qui ont vécu si proches de Lui pendant ces trois années ont pu constater que s'il se disait leur Maître,

il ne ressemblait en rien aux scribes et aux pharisiens qui le méprisent, et qui se disent "maîtres".... ils

l'ont vu respectueux de la Loi et pourtant se mêler aux lépreux, aux malades, aux collecteurs d'impôts sans

craindre de se rendre impur... ils ont partagé sa fatigue le long des chemins pour aller partout annoncer

que le vrai Dieu est puissant, mais surtout qu'il est le Père.... ils l'ont vu se retirer dans la solitude pour

prier et cela leur a fait envie; alors il leur a appris à dire " Père que ton règne vienne... que ta volonté soit

faite" ....ils l'ont vu pardonner, ne pas se venger, ne pas condamner ... et être ferme pourtant ...il ne leur a

pas promis la restauration d'Israël mais un monde nouveau, celui de son royaume... non pas basé sur

l'observance de la Loi, mais sur l'amour comme il le vit pour eux....oui, ils ont bien compris qu'ils

n'étaient pas traités en serviteurs mais en amis...

Jamais personne ne les a aimés comme leur Maître.... de cet amour qu'il puise dans sa relation

intime avec Dieu.... et c'est parce qu'ils vivront comme Lui que ce qu'ils diront plus tard

portera du fruit .... et fera grandir son royaume ....

Origène, un des premiers commentateurs de l'évangile de St Jean, a écrit : "Nul ne peut saisir le sens de

l'évangile de Jean s'il ne s'est penché sur la poitrine de Jésus et n'a reçu de Jésus, Marie pour mère" ...

avec vous, je demande donc à Marie et à Jean de nous ouvrir le coeur pour que nous puissions aujourd'hui

aimer nos frères comme Jésus ne cesse de les aimer., comme Lui et avec Lui... Quel grand mystère !

